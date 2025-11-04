USA poslaly OSN návrh na zřízení mezinárodních sil v Gaze

  10:33
Spojené státy v pondělí poslaly několika členům Rady bezpečnosti OSN návrh rezoluce na zřízení mezinárodních sil v Pásmu Gazy. Návrh rezoluce označený jako „citlivý, ale nikoliv tajný“ by dal USA a dalším podílejícím se zemím široký mandát spravovat a zajišťovat bezpečnost Pásma Gazy do roku 2027.
Pohled na palestinské Pásmo Gazy z izraelské strany hranice (9. října 2025)

Pohled na palestinské Pásmo Gazy z izraelské strany hranice (9. října 2025) | foto: AP

Obyvatelé palestinského Pásma Gazy čekají na teplé jídlo. (5. srpna 2025)
Obyvatelé palestinského Pásma Gazy čekají na teplé jídlo. (5. srpna 2025)
Záběr na Pásmo Gazy (11. října 2025)
Pohled na palestinské Pásmo Gazy z izraelské strany hranice (9. října 2025)
40 fotografií

Návrh zároveň počítá s možností prodloužení, napsal server Axios s tím, že má k dokumentu přístup. Od 10. října platí v Pásmu Gazy křehké příměří zprostředkované Spojenými státy.

Návrh rezoluce bude v příštích dnech předmětem jednání Rady bezpečnosti OSN a cílem je v následujících týdnech hlasovat o zřízení mezinárodních sil a vyslání prvních jednotek do Pásma Gazy do ledna příštího roku. Do těchto mezinárodních sil by podle návrhu bylo zapojeno několik zemí a zřízeny by byly ve spolupráci s „Radou míru“, jíž bude předsedat americký prezident Donald Trump.

Příměří v Gaze se rozpadá. Hamás zdržuje návrat unesených z Izraele, útočí na vojáky

Stejně jako takzvané Mezinárodní bezpečnostní síly (ISF) by i Rada míru měla mandát do konce roku 2027. Zájem o zapojení do ISF podle Axiosu projevily Egypt, Turecko, Indonésie či Ázerbájdžán.

ISF, které návrh označuje za „vymáhací“ a nikoliv mírové síly, by měly zabezpečovat hranice Pásma Gazy s Izraelem a Egyptem, chránit civilisty a humanitární koridory a poskytnout výcvik novým palestinským policejním jednotkám. Dále by úkolem ISF bylo také zajistit demilitarizaci pásma a zabránit obnovení „vojenské, teroristické a útočné infrastruktury“ a odebrání zbraní nestátním ozbrojeným skupinám. V praxi by to podle Axiosu znamenalo, že ISF budou mít mandát k odzbrojení teroristického hnutí Hamás, pokud na to jeho členové nepřistoupí dobrovolně.

Po dobu působení ISF v přechodném období by se Izrael stáhl ze zbývajících částí pásma a Palestinská autonomie, která vládne na okupovaném Západním břehu Jordánu, by měla provést reformy, které by ji pak umožnily dlouhodobě spravovat Pásmo Gazy.

Popravy, boje v ulicích. Hamás začal „čistit“ Gazu, má zelenou od Trumpa

Podle návrhu rezoluce bude Rada míru „dohlížet na palestinský technokratický, apolitický výbor složený z kompetentních Palestinců z pásma Gazy a podporovat jej... Tento výbor bude odpovědný za každodenní chod veřejné správy a administrativy v Gaze“.

Návrh také uvádí, že pomoc bude poskytována organizacemi spolupracujícími s Radou pro mír, včetně OSN, Červeného kříže a Červeného půlměsíce. Jakákoli organizace, která pomoc zneužije nebo odkloní, bude zakázána.

Válka v Izraeli

