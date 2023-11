Ohromný krok vpřed. Lékaři poprvé transplantovali životaschopnou oční bulvu

„Ten prostý fakt, že jsme transplantovali oko, je ohromným krokem vpřed, něčím, o čem se po století jen hovořilo, ale nikdy se to nikomu nepodařilo,“ řekl novinářům chirurg Eduardo Rodriguez, který tým při transplantaci vedl. Doposud se lékařům podařilo transplantovat jen rohovku.

Aaron James je válečný veterán ze státu Arkansas, který utrpěl vážné zranění, když mu elektrický proud spálil levou část obličeje, nos, ústa a levé oko. Po Jamesově boku celou dobu stojí jeho žena Meagan.

„V jeho mysli a srdci je to pořád on. Takže mi nevadilo, že nemá nos. Ale vadilo mi, že to vadí jemu,“ popsala pro agenturu AP. Lékaři měli původně v úmyslu oko transplantovat jen z „kosmetických“ důvodů a nepředpokládali, že by na něj James mohl vůbec někdy vidět.

Transplantované oko nyní zatím nedokáže skrze oční nerv komunikovat s jeho mozkem. Aby lékaři hojení nervů podpořili, odebrali z kostní dřeně dárce dospělé kmenové buňky, které vpravili během transplantace do Jamesova očního nervu v naději, že nahradí chybějící buňky a ochrání oční nerv.

„Kdyby se mu zrak v nějaké formě vrátil, bylo by to úžasné, ale původní cíl byl provést technickou operaci,“ řekl Rodriguez podle agentury Reuters. Dodal, že transplantace životaschopného oka otevírá řadu nových příležitostí, například ke spolupráci s vědci z jiných odvětví lékařství, kteří mohou hledat nové způsoby, jak zrak obnovit.