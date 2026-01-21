Vanceovi čekají čtvrté dítě, druhá dáma porodí poprvé v moderní historii USA

„S velkou radostí oznamujeme, že Usha čeká naše čtvrté dítě, chlapečka. Usha i dítě jsou v pořádku a všichni se těšíme, až ho koncem července přivítáme na světě,“ uvedli manželé. Ve vzkazu zároveň poděkovali vojenským lékařům za „vynikající péči o naši rodinu“.
Čtyřicetiletá Vancová a její o rok starší manžel už mají tři děti – osmiletého Ewana, pětiletého Viveka a čtyřletou Mirabel, kteří je často doprovázejí při cestách ve Spojených státech i zahraničí.
|
Prezident oplodnitel. V USA bují hnutí za vyšší porodnost, Trump je pro ně mesiáš
Před Vanceovou byla podle magazínu Time jedinou druhou dámou v historii USA, která porodila dítě v úřadu, manželka viceprezidenta Schuylera Colfaxa, Ellen, která v roce 1870 přivedla na svět syna.
Bílý dům zaslal Vanceovým blahopřání a v příspěvku na X označil vládu prezidenta Donalda Trumpa za „nejvíce pro-rodinnou v historii USA“.
Vance je horlivým zastáncem natalismu. Po nástupu do funkce opakovaně varoval před klesající porodností. „Nedostatek touhy“ Američanů mít děti pak nazval „civilizační krizí“. „Chci, aby se v USA rodilo více dětí. Chci krásné mladé muže a ženy, kteří je budou s radostí vítat na světě a s nadšením je vychovávat,“ prohlásil mimo jiné viceprezident.
|
Po zákazu potratů v USA roste počet sterilizací u mužů i žen, zjistila studie
V případě prvních dam existuje již více precedentů. Frances Clevelandová, choť prezidenta Grovera Clevelanda, porodila v roce 1893 v Bílém domě dceru Esther. Pár měl později také dceru Marion.
První dáma Jacqueline Kennedyová porodila v roce 1963, měsíc před atentátem na jejího manžela Johna Fitzgeralda Kennedyho, třetí dítě – Patricka, který se narodil předčasně a zemřel ve věku dvou dnů.
|
Americký sen Ushy Vance. Z dcery imigrantů druhou dámou Spojených států
Usha Vancová vyrůstala na předměstí San Diega v Kalifornii. Její otec byl strojní inženýr a matka molekulární bioložka, kteří se do USA přestěhovali z indického státu Ándhrapradéš. Usha se s Vancem seznámila v roce 2010 jako studentka právnické fakulty Yaleovy univerzity.
Než se stala druhou dámou, věnovala se právnické profesi, mimo jiné působila ve firmě Munger, Tolles & Olson v San Francisku. Pracovala také pro šéfa Nejvyššího soudu Johna Robertse a odvolacího soudce Bretta Kavanaugha, kterého Trump později jmenoval do Nejvyššího soudu.