Vanceovi čekají čtvrté dítě, druhá dáma porodí poprvé v moderní historii USA

  9:55
Americký viceprezident J. D. Vance s manželkou Ushou očekávají svého čtvrtého potomka, který se narodí letos v létě. V úterý to oznámili na sociální síti X. Vancová se tak může zapsat do historie jako první úřadující druhá dáma moderní éry USA, která po více než 150 letech porodí dítě.
Manželé Usha a J. D. Vanceovi s dcerou na tradičním ceremoniálu v zahradách...

Manželé Usha a J. D. Vanceovi s dcerou na tradičním ceremoniálu v zahradách Bílého domu, který předchází Dni díkůvzdání a na němž prezident uděluje milost krocanovi. (25. listopadu 2025) | foto: Profimedia.cz

Usha Vanceová během senátních voleb v Ohiu (8. listopadu 2022)
Usha Vance, manželka viceprezidenta J. D. Vance
Usha Vanceová na sjezdu Republikánské strany (17. července 2024)
Usha Vanceová a J. D. Vance během kampaně na Floridě (6. listopadu 2024)
„S velkou radostí oznamujeme, že Usha čeká naše čtvrté dítě, chlapečka. Usha i dítě jsou v pořádku a všichni se těšíme, až ho koncem července přivítáme na světě,“ uvedli manželé. Ve vzkazu zároveň poděkovali vojenským lékařům za „vynikající péči o naši rodinu“.

Čtyřicetiletá Vancová a její o rok starší manžel už mají tři děti – osmiletého Ewana, pětiletého Viveka a čtyřletou Mirabel, kteří je často doprovázejí při cestách ve Spojených státech i zahraničí.

Prezident oplodnitel. V USA bují hnutí za vyšší porodnost, Trump je pro ně mesiáš

Před Vanceovou byla podle magazínu Time jedinou druhou dámou v historii USA, která porodila dítě v úřadu, manželka viceprezidenta Schuylera Colfaxa, Ellen, která v roce 1870 přivedla na svět syna.

Bílý dům zaslal Vanceovým blahopřání a v příspěvku na X označil vládu prezidenta Donalda Trumpa za „nejvíce pro-rodinnou v historii USA“.

Vance je horlivým zastáncem natalismu. Po nástupu do funkce opakovaně varoval před klesající porodností. „Nedostatek touhy“ Američanů mít děti pak nazval „civilizační krizí“. „Chci, aby se v USA rodilo více dětí. Chci krásné mladé muže a ženy, kteří je budou s radostí vítat na světě a s nadšením je vychovávat,“ prohlásil mimo jiné viceprezident.

Po zákazu potratů v USA roste počet sterilizací u mužů i žen, zjistila studie

V případě prvních dam existuje již více precedentů. Frances Clevelandová, choť prezidenta Grovera Clevelanda, porodila v roce 1893 v Bílém domě dceru Esther. Pár měl později také dceru Marion.

První dáma Jacqueline Kennedyová porodila v roce 1963, měsíc před atentátem na jejího manžela Johna Fitzgeralda Kennedyho, třetí dítě – Patricka, který se narodil předčasně a zemřel ve věku dvou dnů.

Americký sen Ushy Vance. Z dcery imigrantů druhou dámou Spojených států

Usha Vancová vyrůstala na předměstí San Diega v Kalifornii. Její otec byl strojní inženýr a matka molekulární bioložka, kteří se do USA přestěhovali z indického státu Ándhrapradéš. Usha se s Vancem seznámila v roce 2010 jako studentka právnické fakulty Yaleovy univerzity.

Než se stala druhou dámou, věnovala se právnické profesi, mimo jiné působila ve firmě Munger, Tolles & Olson v San Francisku. Pracovala také pro šéfa Nejvyššího soudu Johna Robertse a odvolacího soudce Bretta Kavanaugha, kterého Trump později jmenoval do Nejvyššího soudu.

