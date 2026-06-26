USA provedly nové údery na cíle v Íránu po útoku na loď v Hormuzu

Americký prezident Donald Trump dnes útok, k němuž se Írán přímo nepřihlásil, označil za hloupé porušení příměří ze strany Íránu. Dohoda mezi USA a Íránem z poloviny června zavádějící 60denní příměří počítá s obnovením plavby Hormuzským průlivem, který je klíčový pro světovou přepravu ropy a plynu.
CENTCOM uvedl, že údery byly "mocnou odpovědí" na čtvrteční útok. Podrobnosti o americké akci nezveřejnil.
Trump dnes dříve napsal, že Írán zaútočil na loď čtyřmi drony, přičemž tři z nich zničily americké síly. Plavidlo, které prezident označil za "velmi nákladnou přepravní lodí", však jeden dron zasáhl.
Podle britské agentury UKMTO, která o zasažení lodi neznámým projektilem ve čtvrtek informovala, se incident stal nedaleko ománských břehů. Útok vyvolal obavy o bezpečnost plavby po této námořní trase. To vedlo Mezinárodní námořní organizaci k pozastavení jejího programu, který usnadňuje odplutí lodí uvázlých v oblasti kvůli válce mezi Íránem, Spojenými státy a Izraelem.
Podle údajů platformy Kpler, kterou cituje agentura AFP, provoz nákladních lodí v Hormuzském průlivu ve čtvrtek ve srovnání se středou klesl. Středeční údaj byl nejvyšší od začátku války. Většina lodí k plavbě využila takzvaného ománského koridoru.
Faktické zastavení provozu na začátku března kvůli válce mezi Íránem, Spojenými státy a Izraelem mělo silný dopad na ceny komodit na světových trzích.