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USA provedly nové údery na cíle v Íránu po útoku na loď v Hormuzu

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  23:06aktualizováno  23:22

Ilustrační snímek | foto: redakce s využitím AI, Midjourney

Americká armáda dnes podle velitelství CENTCOM provedla nové údery na cíle v Íránu v reakci na čtvrteční íránský útok na obchodní loď v Hormuzském průlivu.

Americký prezident Donald Trump dnes útok, k němuž se Írán přímo nepřihlásil, označil za hloupé porušení příměří ze strany Íránu. Dohoda mezi USA a Íránem z poloviny června zavádějící 60denní příměří počítá s obnovením plavby Hormuzským průlivem, který je klíčový pro světovou přepravu ropy a plynu.

CENTCOM uvedl, že údery byly "mocnou odpovědí" na čtvrteční útok. Podrobnosti o americké akci nezveřejnil.

Trump dnes dříve napsal, že Írán zaútočil na loď čtyřmi drony, přičemž tři z nich zničily americké síly. Plavidlo, které prezident označil za "velmi nákladnou přepravní lodí", však jeden dron zasáhl.

Podle britské agentury UKMTO, která o zasažení lodi neznámým projektilem ve čtvrtek informovala, se incident stal nedaleko ománských břehů. Útok vyvolal obavy o bezpečnost plavby po této námořní trase. To vedlo Mezinárodní námořní organizaci k pozastavení jejího programu, který usnadňuje odplutí lodí uvázlých v oblasti kvůli válce mezi Íránem, Spojenými státy a Izraelem.

Podle údajů platformy Kpler, kterou cituje agentura AFP, provoz nákladních lodí v Hormuzském průlivu ve čtvrtek ve srovnání se středou klesl. Středeční údaj byl nejvyšší od začátku války. Většina lodí k plavbě využila takzvaného ománského koridoru.

Faktické zastavení provozu na začátku března kvůli válce mezi Íránem, Spojenými státy a Izraelem mělo silný dopad na ceny komodit na světových trzích.

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