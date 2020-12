Případ Floyd, pak vlna vražd. Od roku 1999 v USA nic takového nepamatují

V New Orleansu bylo do půli listopadu podle veřejnoprávní televize PBS 170 vražd, loni za celý rok 97, to už nyní představuje skok o 75 procent. V New Yorku jich je zatím 406, za celý loňský rok to bylo 295. Nárůst dělá 37 procent. V Chicagu bylo zastřeleno 692 lidí, loni 452, což je už teď rozdíl 53 procent.