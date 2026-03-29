Žádní králové, žádná válka! Proti Trumpovi protestovalo rekordních osm milionů lidí

  10:00
Sobotních shromáždění ve Spojených státech na protest proti politice amerického prezidenta Donalda Trumpa se zúčastnilo nejméně osm milionů lidí. Podle organizujícího hnutí No Kings (Žádní králové) jde o rekordní účast. Dvě předchozí vlny protestů měly dohromady 12 milionů účastníků. V Los Angeles zadrželi dva výtržníky v souvislosti s napadením příslušníků bezpečnostních složek.
Američané protestují proti prezidentovi Donaldu Trumpovi. Snímek pochází z Chicaga. (28. března 2026) | foto: Reuters

„Nejméně osm milionů lidí se dnes sešlo na více než 3 300 demonstracích organizovaných ve všech padesáti státech,“ uvedlo hnutí. Americké úřady k tomu zatím neposkytly žádné oficiální údaje. První velká demonstrace loni v červnu přilákala přes pět milionů lidí a v říjnu sedm milionů, dodala agentura AP.

V Minneapolisu, Filadelfii či Bostonu byli lidé s transparenty s protiválečnými vzkazy a symboly míru v souvislosti s válkou v Íránu. Tu 28. února zahájily Spojenými státy s Izraelem. Desítky tisíc lidí pochodovaly i ulicemi New Yorku, kde akci zahájil herec Robert De Niro, který Trumpa označil za „existenční hrozbu pro naše svobody a bezpečnost“.

V michiganském Lansingu měl demonstrant transparent s nápisem „Žádní králové, žádné ICE, žádná válka“. ICE odkazuje k Úřadu pro imigraci a cla (ICE) a jeho členovi, který 7. ledna v Minneapolisu zastřelil za volantem jejího vozu Renée Goodovou. Právě v tomto a nedalekém městě Saint Paul se podle hnutí nacházelo 200 tisíc protestujících.

Američané protestují proti prezidentovi Donaldu Trumpovi. Snímek pochází z Washingtonu, D. C. (28. března 2026)
Američané protestují proti prezidentovi Donaldu Trumpovi. Snímek pochází z Chicaga. (28. března 2026)
Američané protestují proti prezidentovi Donaldu Trumpovi. Snímek pochází z New Yorku. (28. března 2026)
Američané protestují proti prezidentovi Donaldu Trumpovi. Snímek se zpěvákem Brucem Springsteenem pochází z Minnesoty. (28. března 2026)
Američané protestují proti prezidentovi Donaldu Trumpovi. Snímek pochází z Chicaga. (28. března 2026)
Zpěvák Bruce Springsteen zahrál svou píseň Streets of Minneapolis, kterou napsal na počest Goodové a Alexe Prettiho, který byl v Minneapolisu zastřelen 24. ledna dvěma agenty Úřadu celní a hraniční ochrany (CBP).

Protesty byly většinou pokojné, bezpečnostní složky u vazební věznice Roybal Federal Building v Los Angeles však musely nasadit slzný plyn kvůli demonstrantům házejícím betonové kostky a další předměty. Losangeleská policie pak uvedla, že některé lidi zatkla, protože se nerozešli. Budovu podle amerického ministerstva vnitřní bezpečnosti obklíčila zhruba tisícovka lidí. Dva lidi zadrželi, protože napadli příslušníky federálních bezpečnostních složek.

Mluvčí Bílého domu Abigail Jacksonová protestující označila za výplod „levicových finančních sítí“, které se těší jen malé podpoře veřejnosti. „Jediní, koho tyto seance ‚terapie proti Trumpovi‘ zajímají, jsou novináři, kteří jsou placeni za to, aby o nich informovali,“ uvedla. Americký prezident mezitím hrál golf ve svém soukromém klubu na Floridě.

K demonstracím dochází v době, kdy míra podpory pro Trumpa klesla na 36 procent, což je nejnižší hodnota od jeho návratu do Bílého domu loni v lednu, vyplývá z průzkumu Reuters/Ipsos. Demonstrace proti Trumpovi se konaly také v Římě, Amsterdamu, Madridu a Aténách.

