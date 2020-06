Řidič vjel záměrně do davu demonstrantů v Seattlu, vzdal se policii

Přímo do centra demonstrace proti rasismu v americkém Seattlu vjel v noci autem neznámý muž, který poté postřelil jednoho z účastníků akce. Muž se následně vzdal policii, která zbraň zajistila. Jeho identitu a ani okolnosti incidentu policie nezveřejnila, napsal deník The Washington Post.

Z videa je patrné, že neznámý muž rychle přijíždí v černém autě k davu demonstrantů a poté zřejmě střílí z okénka na člověka, který se jej snažil zastavit.

„Někdo právě projel davem demonstrantů v Seattlu a poté zřejmě někoho postřelil. Úřady uvádějí, že muž je ve vazbě a jedna postřelená osoba je v nemocnici ve stabilizovaném stavu,“ popsal incident reportér deníku The New York Times. O tom, že je postřelený ve stabilizovaném stavu, informovali také hasiči.

Do davu řidič nenajel a ani nikoho nesrazil. Poté, co mu demonstranti cestu přehradili, zastavil. Ještě než z vozu vystoupil, postřelil jednoho z protestujících, který se k němu snažil bočním okénkem snažil dostat. Dav, který předtím auto obstoupil, se po výstřelu rozprchl. Když řidič vystoupil, mířil na demonstranty zbraní.



Muž s pistolí či revolverem v ruce se následně vydal přímo k největšímu davu, kterým prošel k policejní linii. Někteří lidé zvedali ruce nad hlavu, jiní se snažili přikrčit k zemi, několik demonstrantů ho však pronásledovalo. Před policií muž zvedl ruce nad hlavu a nechal se zadržet.

Zraněný, který byl identifikován jako 27letý Daniel a který byl postřelen do ruky, z místa incidentu odešel za doprovodu zdravotníků. „Viděl jsem přijíždět auto. Chytil jsem ho, praštil jsem ho do tváře. Slyšel jsem výstřel, který mě zasáhl do ruky,“ řekl podle The Washington Post. „Jediné, co jsem chtěl, bylo chránit lidi,“ dodal.