Dezinformátor dluží 1,5 miliardy dolarů, jeho web teď patří satirikům The Onion

Americká satirická stránka The Onion převzala web InfoWars konspiračního teoretika Alexe Jonese. The Onion uspěla v aukci, která byla vyhlášena poté, co se Jonesovy společnosti dostaly do konkurzu kvůli jeho dluhu 1,5 miliardy USD (35,9 miliardy korun). Web InfoWars přestal během několika hodin po oznámení prodeje fungovat.