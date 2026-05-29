Začala soudní dohra Kellnerovy tragické smrti. Rodina miliardáře žaluje cestovku

Tordrillo Mountain Lodge organizovala pro Kellnera a jeho společníky takzvaný heli-skiing, kdy jsou jezdci na lyžích nebo snowboardu vrtulníkem dopraveni do náročného terénu, a zajišťovala jim také ubytovací služby.
Proces má podle Permana objasnit, proč se nehoda stala, jakým způsobem firma helikoptéru monitorovala a zda někdo pochybil při spuštění záchranných operací.
Pravděpodobnou příčinou nehody byla podle amerického Národního úřadu pro bezpečnost v dopravě (NTSB) neschopnost pilota zareagovat odpovídajícím způsobem na špatnou viditelnost. K havárii vrtulníku přispěl také „neadekvátní výcvik pilotů“ u společnosti Soloy, která lety organizovala, a nedostatečný dohled inspektora Federálního úřadu pro letectví (FAA).
Při pádu vrtulníku na Aljašce zemřel podnikatel a miliardář Petr Kellner
Vedle Kellnera při havárii z 27. března 2021 přišli o život také trenér snowboardingu Benjamin Larochaix, pilot Zachary Russell a dva horští vůdci, Gregory Harms a Sean McManamy. Nehodu přežil jen bývalý český reprezentant ve snowboardingu David Horváth, jehož z vraku dostali záchranáři asi šest hodin po nehodě.
Horváth vyšetřovatelům řekl, že pilot se pokusil přistát na horském hřebeni, což se mu napoprvé nepodařilo. Při druhém pokusu vrtulník „pohltila mlha“, stroj narazil do hory a svalil se po svahu dolů.
Pilot se zřejmě před druhým pokusem o přistání potýkal s bílou tmou, která vznikla v důsledku vzdušného proudu vytvořeného rotorem vrtulníku, takže ztratil vizuální kontakt s hřebenem hory, píše se ve zprávě NTSB.
Mohl Kellner přežít? Rodina žaluje tři firmy, poukazuje na časovou prodlevu
Podnikatel a finančník Kellner tragicky zahynul ve věku 56 let. Za nehodou podle vyšetřování zřejmě nestála technická závada, ale souhra nešťastných náhod, povětrnostních a přistávacích podmínek. Kellner byl s náskokem nejbohatším Čechem, od března 2006 jej časopis Forbes řadil do světového žebříčku miliardářů.