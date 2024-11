Vy nám upíráte práva, my vám sex, hrozí po volbách Američanky mužům

„Je srdcervoucí vědět, že v této zemi na vás záleží, jen když jste heterosexuální běloch. Je zničující, že jsme se dostali do tohoto bodu. Takže nedovolím, aby se mě dotkl muž, dokud nebudu mít zpět svá práva,“ popsala čtyřiadvacetiletá McKenna, která žije na venkově v jednom z konzervativních amerických států.

Na tento víkend si domluvila schůzku s mužem, kterého poznala přes seznamovací aplikaci, po Trumpově zvolení ji ale zrušila.

O hnutí 4B se McKenna podle listu The Guardian poprvé dozvěděla před několika měsíci na sociálních sítích. Základní idea: ženy se na protest proti institucionalizované misogynii a zneužívání zapřísahají před manželstvím, randěním, sexem či otěhotněním.

Hnutí vzniklo v roce 2018 v Jižní Koreji kolem celonárodních protestů proti rozšířené praktice, kdy pachatelé skrytými kamerami natáčeli ženy při močení na veřejných toaletách, při mytí v hotelových koupelnách nebo při sexu a videa poté sdíleli na internetu a vydělávali na nich.

Pro řadu Američanek byl Trump nevolitelný kvůli svému přístupu k ochraně reprodukčních práv žen, která se stala klíčovým tématem předvolební kampaně. Ženy volily převážně demokratku Kamalu Harrisovou, a to v poměru 53 ku 45 procentům. Mladé ženy ve věku od 18 do 29 let preferovaly Harrisovou v poměru 58 ku 40 procentům.

Po vyhlášení výsledků voleb sociální sítě, zejména TikTok, zaplavila vlna příspěvků o hnutí 4B. „Buduju své vysněné tělo, kterého se v příštích čtyřech letech žádný muž nedotkne,“ vzkázala jedna z influencerek.

„Holky, je čas bojkotovat všechny muže! Vy jste přišly o svá práva a oni o právo na nechráněný sex. Hnutí 4B začíná právě teď!“ uvedl další bloger na videu, které má čtyři miliony zhlédnutí.

Ženy hněv směřují do aktivismu

Ve Spojených státech ve středu vzrostl počet vyhledávání „4B“ na Googlu o 450 procent, přičemž největší zájem byl ze států Washington, Colorado, Vermont a Minnesota – ve všech zvítězila Harrisová.

„Ženy začaly přemýšlet o tom, jak je vláda, stát a muži zklamávají,“ řekla stanici NBC socioložka Meera Choiová z Yaleovy univerzity.

„Americké ženy jsou rozčarované z Trumpova vítězství a tento hněv a beznaděj směrují do nového aktivismu ve své soukromé sféře, kde bojkotují muže, bojkotují heterosexuální vztahy a odmítají se podílet na patriarchátu, aby se s tím vyrovnaly,“ dodala Choiová.

„Zkoušeli jsme argumentovat, být pozorné, skromné, mluvit s lidmi o tom, jak se k nám mají chovat, ale nefunguje to. Muži nám nadále aktivně berou naše práva, a tak si říkáme, že s nimi prostě nebudeme jednat,“ uvedla třicetiletá blogerka Aleisa Moraová v příspěvku, jenž má od středy šest milionů zhlédnutí.

Podle Choiové hnutí 4B nicméně často vylučuje ženy, které nezapadají do jeho konkrétní definice feminismu, včetně transžen, vdaných žen a matek.

„Někteří v Jižní Koreji diskutují o tom, zda je to udržitelný způsob, jak se podílet na feminismu, protože jde o naprosté odloučení od mužů. Někteří lidé věří, že musí existovat produktivní rozhovory mezi lidmi s různými názory na svět, aby se společnost posunula kupředu,“ řekla The Guardianu socioložka Min Joo Lee z Occidental College v Los Angeles.

Řada feministek podle ní upozornila na to, že 4B nebere ohled na touhy žen, aby potrestala muže, kteří se mohli, ale nemuseli podílet na misogynii.

McKenna si zatím není jistá, jak přesně bude její zapojení do 4B vypadat. Nehodlá se navždy vzdát sexu. „Když teď půjdu ven, místo, abych se na večírku družila s lidmi ve snaze najít partnera, budu se družit, abych se pokusila o změnu. Když by mě někdo balil, odmítnu ho,“ popsala.