Párty přešla v kocovinu. Jak Washington marně čekal na výhru Harrisové

Od našeho zpravodaje v USA - Měly to být mimořádně těsné volby. V hlavním městě Spojených států, kde devět lidí z deseti volí demokraty, se věřilo, že přinesou historické vítězství Kamaly Harrisové. Místní je tak ve velkém vyrazili sledovat nejen do hospod a barů, ale i k viceprezidentčinu štábu v univerzitním areálu. Poměrně brzy se však ukázalo, že na bouchání šampaňského to nebude.