Trump bude diktátor. Ne, všechno zmákne. Co říkali Američané u voleb

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Běžte volit! Běžte volit! Oba prezidentští kandidáti v posledních dnech apelovali na potenciální voliče, jak to jen šlo. V pensylvánském Greencastlu si to zřejmě vzali k srdci. Už v devět hodin ráno přicházel do volební místnosti v místním kostele jeden člověk za druhým. Jedním z nich byl osmaosmdesátiletý Robert Buthrie. Rozhodl se pro Donalda Trumpa.

„Nelíbí se mi, jak je arogantní a jak se chová. Ale pokud jde o politiku, tak s ním souhlasím. Za jeho vlády byla Amerika zase hrdá země. Dokáže všechno vyřešit, ochránit zemi. Měl to všechno pod kontrolou – migraci, Čínu…“ míní.

Tady v okrese Franklin přesně v prostředku jižní Pensylvánie je voličů jako on většina. Trump tu minule i předminule získal 70 procent hlasů. Je to přesně ta rurální oblast, ve kterých dominuje.

Mezi obyvateli se tu ale najdou i výjimky. Třeba dvacátník Hunter. „Volil jsem demokraty. Jsem liberálně založený. Kdybych mohl, volil bych někoho úplně jiného, ale to v našem volebním systému nemá smysl,“ říká.

Stížností na americký volební systém slýchám během své cesty hodně. Lidé často připomínají, že někde jejich hlasy nemají v podstatě žádnou cenu, nebo kroutí hlavou nad tím, že může vyhrát i ten kandidát, který získá celkově menší počet hlasů voličů.

Americké volby 2024 Sledovat další díly na iDNES.tv

Jedním z takových je recepční motelu v New Stantonu na západě Pensylvánie (v obavě ze ztráty zaměstnání nechtěl uvést své jméno). „Ani jeden z kandidátů není dobrý, Kamala je podle mě lepší pro domácí politiku, Trump pro zahraniční. Ale ta nenávist, kterou rozdmýchává... Ještě před deseti lety Amerika takhle rozdělená nebyla,“ říká a připomíná, že zatímco nedaleký Pittsburgh je tradičně modrý, zdejší okres Westmoreland už je převážně republikánský.

Je fascinující, jak jsou USA rozmanité a rozdělené. Co stát, co okres, jiné voličské nálady a potřeby. Zajímavé je, že nikdo z dotázaných za celou dobu ani jednou nezmínil jako důležitou věc ekonomiku, o jejímž významu se před volbami hojně mluví. Zdá se, že mnohem více jde o pocity, jaké který kandidát v člověku vzbuzuje.

Trump těch negativních vyvolává hodně. „Vůbec nechápu, jak je možné, že ještě kandiduje. Po tom, co udělal tehdy 6. ledna (den útoku na Kapitol, pozn. red.), by měl být někde zalezlý. On vážně chce být diktátor,“ míní Leo, který pracuje jako řidič autobusu na Washington Dulles International Airport.

„Myslím si ale, že to nebude tak těsné, jak se říká. Trump se hrozně znemožnil všemi těmi řečmi o ženách nebo Hispáncích. Ženy budou pro Harrisovou kvůli potratům,“ předpovídá a dodává, že jako veterán z Iráku má obrovský obdiv pro odhodlání Ukrajinců, s jakým se brání ruské invazi.

Otázka je, zda na Lea nemá přílišný vliv washingtonská bublina, kde volí v podstatě každý demokraty. Navzdory předem jasnému výsledku je ale v hlavním městě o volby obrovský zájem a před volebními místnostmi se tvoří fronty. Hlasování tady končí v osm hodin večer (dvě hodiny ráno SEČ). A Kamala Harrisová bude mít svůj volební štáb právě tady, v areálu Howardovy univerzity, její alma mater. Podniky už se připravují na párty i možné nepokoje.

Ve stejnou dobu jako ve Washingtonu se volební místnosti zavřou i v Pensylvánii, nejsledovanějším státě letošních voleb. A zatímco výsledky předem rozhodnutých států budou známy rychle, v případě swing states se dá čekat velmi napínavá podívaná.