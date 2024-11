Nic dobrého. Washington je z vítězství Trumpa opařený, bednění bylo zbytečné

Washington, D.C. se ve středu probudil do dalšího horkého dne. Teploty tu přesáhly 25 stupňů Celsia. Jinak by to byl ovšem den jako každý jiný. Lidé mířili s kelímky kávy a sluchátky v uších do práce, v ulicích troubila auta… Odlišnost od všednosti spočívá v tom, že místní už znají výsledky prezidentských voleb.

„Ani se o tom radši nechci bavit. Nic dobrého to není,“ říká dáma ve slunečních brýlích na K Street severně od Bílého domu a pospíchá přes přechod pro chodce.

„Jsou to špatné zprávy. Ten člověk je lhář. Myslím, že tentokrát to bude ještě horší než minule, už kolem sebe nebude mít tolik lidí, kteří by ho kontrolovali,“ domnívá se šestadvacetiletý Peyton.

„A Stephen Miller je třeba prokázaný antisemita,“ připomíná Trumpova poradce proslulého radikálními názory, především pokud jde o imigrační politiku.

V americké metropoli předpokládali, že volby budou extrémně těsné, že se na výsledky bude zase čekat dlouho a že by je Trumpovi stoupenci opět mohli zpochybnit.

Obchody v downtownu se dokonce připravovaly na eventuální nepokoje a některé z nich dokonce ukryly své výlohy za dřevotřískou. Zdá se, že zbytečně. Voliči demokratů tu výsledek, který si nepřáli, přijímají s útrpným klidem.

„Jsme vážně v šoku. Takový rozdíl nikdo nečekal. Teď to vydržet čtyři roky. Další čtyři roky…“ komentují výsledek hispánské prodavačky v obchodě Abe’s Gifts.

Za pokladnou sledují v televizi povolební mapu USA a bědují, že Washington má jen tři hlasy volitelů. Při odchodu přeji hodně štěstí, na což odpovídají: „Díky, budeme ho potřebovat.“

Když je takováto nálada mezi obyčejnými obyvateli, jaká asi musí být mezi demokraty na Capitol Hillu. Nejen, že přijdou o prezidenta, ve volbách ztratili i většinu v Senátu a totéž jim hrozí ve Sněmovně reprezentantů. K tomu připočtěme konzervativní většinu v Nejvyšším soudu.

Trump, první exprezident, který se vrátí k moci od roku 1893, kdy se to podařilo Groveru Clevelandovi, a v 78 letech nejstarší budoucí prezident v době svého zvolení, může získat obrovskou moc a jedinečný prostor pro prosazování své politiky.

Washingtoňané doufali, že Trumpovi uškodí jeho postoje k ženským otázkám i události, jež se zde odehrály 6. ledna 2021. Vše bylo připraveno pro to, aby Kamala Harrisová mohla oslavit triumf přímo tady, v areálu Howardovy univerzity, kde studovala.

Nestalo se. Místo toho budou muset obyvatelé hlavního města vydržet čtyři roky s prezidentem, kterého nechtěli a nesnáší.