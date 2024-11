Vítězná páska s číslem 270. Proč Amerika volí prezidenta tak složitě

Donald Trump měl v roce 2016 o tři a půl milionu voličů míň než Hillary Clintonová. Je to proto, že volby, které mají určit prezidenta celé země, se vlastně nekonají v USA, ale v jednotlivých státech.

Když vznikala americká ústava, zakladatelé americké demokracie se báli „tyranie většiny“, při níž by nebyly chráněny zájmy menších států. Mělo to logiku: v obrovské prázdné zemi nešlo dělat celostátní kampaň, lidé by volili někoho ze svého okolí, protože nikoho jiného moc neznali. A malé státy by tím byly mimo hru už předem.