ANALÝZA: Nejprázdnější kampaň v historii USA. Mrtvá veverka je trefnou tečkou

O víkendu oblétly jejich fotky zemi. Ta zvířátka byla po pětihodinové razii utracena lidmi z úřadu pro ochranu životního prostředí a zdraví po udání sousedů jejich páníčka Marka Longa v zapadlé vesnici státu New York. Prý by třeba někdy mohla šířit vzteklinu. Mrtvá Peanut se stala první veverkou s milionem sledujících a komentátorka New York Post o ní napsala, že je symbolem voleb, které rozhodují mezi svobodou a autoritářstvím.

Tak tímhle končí nejprázdnější a nejbezobsažnější volební kampaň v dějinách Ameriky. Přestože předcházela osudové volbě, protože tak to aspoň obě strany líčily.