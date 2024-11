Zapomeňte na Jágra. Harrisová i Trump v Pittsburghu bojovali o poslední hlasy

Americké volby 2024 Sledovat další díly na iDNES.tv

Trump do kopcovitého města na soutoku řek Monongahela a Allegheny, jež se tu ve vrcholu „zlatého trojúhelníku“ spojují v mohutné Ohio, přijel z Readingu, své předchozí zastávky v Pensylvánii. Mítink uspořádal v PPG Paints Areně, kde nyní válejí Crosby s Malkinem (kupolovitá Civic Arena, v níž slavili největší úspěchy Jágr s Lemieuxem, už dvanáct let nestojí). Pak měl namířeno do Grand Rapids v Michiganu.

Harrisová si dala poslední den do programu celkem tři pensylvánské zastávky. Kromě Pittsburghu ještě Allentown a Filadelfii. Jako místo pittsburského mítinku si vybrala národní památku Carrie Blast Furnaces na předměstí Braddock, zbytek někdejší ocelárny U.S. Steel, jež je připomínkou, jak velkou roli Pittsburgh v tomto odvětví hrával.

Zatímco Trumpovi příznivci během dne přijížděli ve svých pick-upech vyzdobených příslušnými vlajkami downtownu a v červených tričkách kráčeli k aréně, stoupenci Harrisové mířili do míst, kde se demokratický Pittsburgh rozmělňuje do více republikánských oblastí. Někteří ve frontě před vstupem do areálu čekali už krátce po poledni. Byla tu záplava modré, ale také barevná trička s nápisem Fort the People nebo Kamalou jako holčičkou. I jeden muž v dresu Penguins dorazil.

„Co říká Trump o ženách?“

Ptám se skupiny středoškolaček, proč podporují Harrisovou. „Trump je neupřímný, prolhaný a nebezpečný člověk,“ vyjmenovává Makena. Její spolužačka Sarah Akeová dodává: „A to, co říká o ženách? Že je bude chránit, ať chtějí, nebo ne? To je prostě strašné.“

Prostor před pódiem, jež je umístěno u majestátní vysoké pece, se během odpoledne plní pozvolna a nudící se děti si zatím hrají s kamením. Když kolem projíždí nákladní vlak a dlouho troubí na pozdrav, dav mu ho nadšeně oplácí.

Harrisová na sebe nechává dlouho čekat. Vystoupí až v devět hodin večer, po mnoha předřečnících a hudebních vložkách. Jeden muž už to fyzicky nevydrží a musejí ho v mrákotách vynést z davu.

„We’re not going back!“ skandují přítomní s viceprezidentkou, jejíž příchod oslavují bouřlivým jásotem. „V Americe je čas na novou generaci politického vedení. A já jsem připravená vám toto nabídnout. Boj ještě není u konce a musíme silně zafinišovat. Ale vyhrajeme,“ sdělovala Harrisová davu. Nakonec byla velice stručná. Ještě pár spíše obecných a motivačních frází a to bylo za čtvrthodinku všechno.

Harrisová by potřebovala víc měst, jako je vděčný Pittsburgh. Je pozitivním příkladem přeměny Rust Beltu. Jistě, zdejší fotbalový tým se stále jmenuje Steelers (Trump nedávno zašel na jeho zápas) a US Steel je tu jednou z nejvýznamnějších firem. K tomu ale přidejte hi-tech sektor, finančnictví, vzdělávání, služby… V seznamu nejdůležitějších firem nalezneme The Kraft Heinz Company (potravinářství), PNC Financial Services nebo Viatris (farmaceutický průmysl).

V Pittsburghu řečnil i Obama

V uplynulých týdnech tu kromě Trumpa a Harrisové řečnili viceprezidentští kandidáti Tim Walz a J. D. Vance, druhý gentleman Dough Emhoff i třeba Barack Obama. Jen v michiganském Detroitu byli během letošní kampaně podle agentury AP častěji.

O politickém významu města, by mohla mluvit i síť restaurací Pamela’s Diner. Z nějakého důvodu – asi proti, že jsou cool – je politici při svých cestách do města opakovaně navštěvují. V minulosti tak učinil George W. Bush i Obama. Letos se na začátku září v pobočce ve Strip Districtu východně od centra zastavil Walz. Dal si palačinky s banánem a čokoládou a také kielbasu. Ano, prostě klobásu, akorát polskou.

Přítomnost polských přistěhovalců je v Pittsburghu stále jasně patrná. Hned vedle Strip Districtu se nachází Polish Hill s ulicemi strmými skoro jako v San Francisku a nesoucími polská jména. Je tu Paulowna Street nebo Pulanski Way. A nedaleko i obchod s polskými specialitami.

Centrum Pittsburghu, takzvaný Zlatý trojúhelník

Lidí s polským původem žije ve třináctimilionové Pensylvánii asi 750 tisíc, přičemž jejich největší koncentrace je na severovýchodě státu v oblasti měst, jako je Wilkes-Barre a Scranton (rodiště Joea Bidena a sídlo známé muniční továrny, do níž v září zavítal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj).

Právě spolu s Ukrajiinci mohou být polští Američané s jejich větším důrazem na dění v Evropě jedním z klíčových jazýčků na vahách. Pozoruhodné je, že od roku 1984 vždy většina Poláků v USA volila pozdějšího vítěze voleb. A většinou se „trefovali“ i předtím. Nepotřebujete předpověď Allana Lichtmana, zeptejte se Poláků.

Klíčové oblasti klíčového státu

Oba kandidáti ale samozřejmě museli směřovat svou pozornost i jinam. Vedle Pittsburghu třeba i na město Erie na břehu Erijského jezera, kde se v purple suburbs (takzvaných fialových předměstích, kde jsou hlasy vyrovnané) vzorově mísí městští voliči demokratů s podporovateli republikánů.

Nebo do lidnatých okresů u Filadelfie – Chester, Delaware (alias Delco), Montgomery a Bucks (kde Trump před dvěma týdny prodával hranolky v McDonald’s).

Pokud chce Trump v Pensylvánii uspět jako v roce 2016, musí opět vyburcovat nespokojené bělochy z dělnických profesí v rurálních oblastech. Harrisová zase potřebuje, aby k volbám přišlo co nejvíc černochů a Hispánců, kteří mají početné zastoupení právě na jihovýchodě v oblasti Filadelfie. Pro kontext – 76 procent obyvatel Pensylvánie jsou běloši, černoši tvoří 10 procent, Hispánci osm. Spolu s Liz Cheneyovou se Harrisová snažila oslovit i republikány. A tentokrát by snad mohli být důležití i amišové.

Biden minule v Pensylvánii vyhrál o 80 tisíc hlasů, Trump v roce 2016 o 44 tisíc. V poslední době se stala etalonem klíčového státu. Od povodí řeky Delaware na východě, přes zalesněné hřebeny Apalačských hor kroutící se ve vlnovce z jihozápadu na severovýchod až po okolí Pittsburghu na západě je v ní tak nějak všechno – zemědělství, stále těžký průmysl, ale i huby moderních technologií. Dá se říci, že jak volí Pensylvánie, tak volí USA. To, co se dříve říkávalo o Ohiu.

Otázkou ale je, jak rychle se bude vědět, jak Pensylvánie volila. Minule se na určení vítěze čekalo čtyři dny. I nyní je pravděpodobné, že to bude později než ve volební noc. I hlasy odevzdané předčasně se tu sčítají až ve volební den. Zatímco v Pittsburghu a okolí by vše mělo jít relativně rychle, experti varují především před pomalým sčítáním ve Filadelfii. Ať už kvůli lidským zdrojům či vybavení.