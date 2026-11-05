Demokratický senátor Jon Ossoff získal v Georgii silnou podporu a poměrem 63 ku 37 procentům porazil republikánského kongresmana Mikea Collinse. Ossoff zvítězil v jednom z nejvyrovnanějších senátních soubojů v zemi a to ve státě, kde v roce 2024 zvítězil Donald Trump o dva procentní body.
„Demokraté vkládají naděje do nového Obamy,“ zněl titulek portálu The Telegraph několik hodin před Ossoffovým vítězstvím.
Výrazně posílila také newyorská kongresmanka Alexandria Ocasio-Cortezová. K jejímu vlivu přispěla masivní podpora v michiganské senátní kampani, kde uspěl demokrat Abdul El-Sayed. Výhra v tomto státě dodává argumenty progresivnímu křídlu.