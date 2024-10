Volební podvod v USA? Ostudu roku 1876 už asi nikdy nic nepřekoná

Volby roku 1876 připadly na stoleté výročí vyhlášení nezávislosti. Rozhodně po sobě ale nezanechaly pozitivní dojem, pokud jde o vývoj americké demokracie.

Reputace úřadu prezidenta byla už po pokusu o impeachment Andrewa Johnsona a zkorumpované administrativě Ulyssese S. Granta jemně řečeno nedobrá. A výběr nového šéfa Bílého domu jí uštědřil ještě tvrdší ránu.

Soupeři? Na straně republikánů relativně neznámý čtyřiapadesátiletý guvernér Ohia Rutherford B. Hayes, za demokraty dvaašedesátiletý guvernér New Yorku, starý mládenec Samuel J. Tilden.

Nástroje? Podvody, zastrašování, manipulace. A výsledek? Nejednoznačný vítěz, předlouhé tahanice v Kongresu a nakonec dalekosáhlý kompromis.

Co se vlastně tenkrát stalo? Už kampaň byla špinavá a vypjatá. Tildenovi demokraté ostře útočili na administrativu Granta, jenž se nakonec rozhodl potřetí nekandidovat, jako na bandu podvodníků a zlodějů. Republikáni naopak předhazovali demokratům jejich roli v rozpoutání občanské války.

Na jihu řádily paramilitární skupiny jako Red Shirts nebo White League, které útočily na černochy a republikány, narušovaly jejich mítinky a všemožně se snažily zabránit tomu, aby mohli volit. Volební účast přesto byla nejvyšší v historii USA a činila 82,6 procenta.

Na první pohled se zdálo, že jasně vyhrál Tilden. Získal 4,2 milionu hlasů, zatímco Hayes čtyři miliony. Prvnímu náleželo 184 hlasů volitelů, druhému 165. Jenže k vítězství bylo potřeba 185, jeden hlas Tildenovi scházel. A 20 jich bylo kvůli nesrovnalostem na Floridě, v Louisianě, Jižní Karolíně a Oregonu zpochybněno.

V Jižní Karolíně například započetli hlasy 101 procent oprávněných voličů... A na 150 voličů republikánů tam bylo zabito. Dělo se například také to, že na hlasovací lístky demokratů byly tisknuty portréty Abrahama Lincolna, takže negramotní voliči dávali hlas někomu jinému, než mysleli. Pozoruhodný byl i případ Colorada, které čerstvě vstoupilo do unie a nemělo čas volby uspořádat. Tamní legislativa rozhodla o přidělení třech volitelů Hayesovi.

Rozzuření demokraté napříč národem tvrdili, že volby jim byly ukradeny. V Columbusu někdo vypálil kulku skrz okno Hayesova salonku. Prošla dvěma pokoji a zavrtala se do zdi knihovny, píše Robert Waller ve sborníku The Presidents. Grant raději posílil vojenskou přítomnost ve Washingtonu.

Byla to bezprecedentní ústavní krize. Kongres 29. ledna 1877 zákonem zřídil patnáctičlennou volební komisi, která měla stanovit výsledek. Bylo v ní po pěti demokratech a republikánech ze Sněmovny reprezentantů a Senátu a k tomu pět soudců Nejvyššího soudu. Každá strana vybrala dva, a ti měli vybrat pátého člena. Nakonec se v nouzi ukázalo na republikána Josepha P. Bradleyho. To se ukázalo jako rozhodující.

Komise v sérii hlasování rozhodla čistě podle stranické linie poměrem osm ku sedmi, že dvacet sporných hlasů volitelů připadne Hayesovi. Konečný výsledek tak byl 185 ku 184. Pátého března se konala Hayesova inaugurace.

Novému prezidentovi, který byl zřejmě jinak slušný člověk, říkali His Fraudulency nebo Rutherfraud. „Tento legalizovaný podvod pohrdal veřejným míněním ještě víc než ‚ničemná dohoda‘ z let 1824-25,“ psal historik Paul Johnson s odkazem na to, jak Kongres tehdy vybral po nerozhodných volbách za prezidenta Johna Quincyho Adamse na úkor Andrewa Jacksona.

Nakonec ale předání moci proběhlo relativně poklidně. Jak to?

Inaugurace Rutherforda B. Hayese (5. března 1877)

Obecně se usuzuje, že za tím byla nepsaná dohoda označovaná jako kompromis z roku 1877. Demokrati patrně souhlasili s nástupem Hayese výměnou za to, že vojáci Severu odejdou z Floridy a Louisiany, kde ještě zůstávali, a prakticky tak skončí období rekonstrukce. K tomu žádali další ústupky, mimo jiné stavbu jižní transkontinentální železnice.

„Republikáni si sbalili své carpetbags a vrátili se na sever. Strana byla na většinu století na Hlubokém jihu redukována na sotvajakou přítomnost. Černí Američané byli zákony Jima Crowa zbaveni práv, která získali během éry rekonstrukce. To bylo ostudné dědictví Hayesova kompromisu,“ píše Waller.

Hayes-Tildenův kompromis, karikatura Thomase Nasta (1877)

Hayes v úřadu řešil velkou železniční stávku roku 1877 nebo politiku vůči Indiánům. Podruhé už nekandidoval. O Tildenovi se ještě spekulovalo jako o možném prezidentském kandidátovi v roce 1880 i 1884, on se však z politiky i kvůli zdravotním problémům postupně stáhl. „Mohu odejít z veřejného života s vědomím, že od potomků obdržím uznání za to, že jsem byl lidem zvolen do nejvyšší funkce bez jakýchkoli starostí a povinností úřadu,“ prohlásil po volbách.

Zašil se na svém 44hektarovém panství v Greystonu ve státě New York a v roce 1886 zemřel. Na náhrobku má napsáno „Stále věřím lidu“.

Volby roku 1876 jsou dodnes jediné, v nichž se utkali dva guvernéři. Byly také druhými volbami od těch v roce 1824, v nichž vítěz nezískal větší počet hlasů (později se to stalo v letech 1888, 2000 a 2016). Tildenových 50,9 procenta je navíc nejvyšší zisk poraženého kandidáta v historii USA a jediný případ, kdy poražený dosáhl na absolutní většinu hlasů. Tehdejší výsledek v Jižní Karolíně (rozdíl 889 hlasů) je pak druhý nejtěsnější po výsledku na Floridě z roku 2000 (tam činil rozdíl mezi Georgem W. Bushem a Alem Gorem 537 hlasů).