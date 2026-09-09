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Trump dal vysoké dary asistentkám, i „lidské tiskárně“. Zřejmě porušil zákon

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  13:54
Výkonná asistentka amerického prezidenta Donalda Trumpa Natalie Harpová. (29....

Výkonná asistentka amerického prezidenta Donalda Trumpa Natalie Harpová. (29. července 2026) | foto: Profimedia.cz

Americký prezident Donald Trump v Oválné pracovně Bílého domu představil plán...
Poradkyně prezidenta pro komunikaci Margo Martinová v Oválné pracovně Bílého...
Asistenta prezidenta Dondalda Trumpa Chamberlain Harrisová vystupuje z...
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Americký prezident Donald Trump dal své asistence Natalii Harpové 45 tisíc dolarů (936 tisíc korun) a stejně odměnil také další dvě mladé zaměstnankyně Bílého domu. Vychází to z finančních záznamů, které zveřejnila Trumpova administrativa. Tyto platby zřejmě porušují federální zákon.

Ve svých finančních záznamech zveřejněných koncem minulého týdne tyto tři ženy označily odměny jako sváteční dary. Podle výroční zprávy předložené Kongresu činí tyto dary přibližně třetinu jejich ročních platů ve výši 150 tisíc dolarů (3,2 milionu korun), které každá z nich pobírá za své funkce v Bílém domě.

Richard Painter, bývalý hlavní právník Bílého domu pro etiku za prezidenta George W. Bushe a kritik Donalda Trumpa, pro deník Wall Street Journal (WSJ) uvedl, že tyto platby zřejmě porušují federální zákon, který zakazuje doplňování platů federálních zaměstnanců z vnějších zdrojů.

„Je zřejmé, že se jim snaží finančně usnadnit práci ve státní správě v Bílém domě,“ řekl Painter s tím, že takový postup ale není možný.

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Mluvčí Bílého domu odmítl, že by platby porušovaly jakákoli pravidla. „Prezident tradičně dává vánoční dary lidem ve svém okolí, včetně zaměstnanců a poradců, a to jak ve státní správě, tak i v době, kdy působil v soukromém sektoru,“ uvedl mluvčí Davis Ingle.

„Dary, o nichž je zde řeč, nemají nic společného se žádnými oficiálními vládními povinnostmi těchto lidí, a jsou proto zcela přípustné podle příslušných právních a etických norem,“ dodal.

Tři ženy, které Trump obdaroval, na žádosti o komentář nereagovaly.

„Není to jako přilepšit vrátnému“

Harpová, 35letá asistentka, která se od Trumpa téměř nehne, je v Bílém domě známá jako „lidská tiskárna“, protože s sebou nosí přenosné zařízení, aby prezidentovi mohla v jím preferovaném formátu zajistit výtisky novinových článků a příspěvků ze sociálních sítí.

Terčem zájmu médií se v poslední době stala v souvislosti s tím, že byla mezi hrstkou Trumpových spolupracovníků, kteří jej doprovázeli po tajném přestupu do jiného letadla po summitu NATO v Turecku kvůli potenciální hrozbě íránského atentátu. WP tehdy informoval, že prezident se při utajeném přesunu do jiného letadla ukryl v letištním kontejneru na jídlo.

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Trump také daroval 45 tisíc dolarů Margo Martinové, 31leté poradkyni pro komunikaci, která se mu stará o sociální sítě, kam umisťuje videa prezidenta při práci.

Stejnou částku věnoval prezident také své 26leté asistentce Chamberlain Harrisové, kterou v únoru jmenoval členkou komise pro výtvarné umění, jež dohlíží na jeho projekt tanečního sálu v Bílém domě a další stavební projekty v oblasti Washingtonu.

Walt Nauta, ředitel pro chod Oválné pracovny, nahlásil dar od prezidenta ve výši 20 tisíc dolarů. Nauta, jehož roční příjem činí 175 tisíc dolarů, také doprovázel Trumpa v cateringovém voze v Turecku.

Nauta, který pro Trumpa pracoval už za jeho prvního funkčního období, byl klíčovým svědkem a spoluobžalovaným v rámci vyšetřování ministerstva spravedlnosti týkajícího se Trumpova nakládání s utajovanými dokumenty v jeho floridském sídle Mar-a-Lago. Soud v roce 2024 obvinění zamítl s tím, že zvláštní vyšetřovatel Jack Smith, který případ předložil, byl jmenován neoprávněně.

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Neexistují žádné další známé případy, kdy by američtí prezidenti poskytli zaměstnancům Bílého domu velké peněžní částky. Odborníci na vládní etiku uvedli, že nevědí o žádných dalších platbách tohoto rozsahu od nadřízeného služebně podřízenému státnímu zaměstnanci.

„Není to jako přilepšit vrátnému na Páté avenue,“ řekl Painter. „Jsou to zaměstnanci americké vlády. Pokud chcete práci, kde dostáváte dýško, neměli byste pracovat pro americkou vládu,“ dodal.

Podle amerických zákonů nesou odpovědnost jak osoba, která vyplácí doplňkový příjem, tak osoba, která jej přijímá. Trumpovo ministerstvo spravedlnosti se sice může rozhodnout zákon nevymáhat, promlčecí lhůta však činí pět let.

Trumpovo funkční období končí za něco málo přes dva roky. Na federální zaměstnance se rovněž vztahují omezení týkající se darů, které mohou dávat nebo přijímat, aby byla zajištěna nestrannost vládních rozhodnutí.

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