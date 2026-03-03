Další kožní problém. Trumpovi se objevila vyrážka na krku, lékař prozradil důvod

Červený flek na krku opět rozvířil spekulace o zdravotním stavu šéfa Bílého domu.
„Prezident Trump používá na pravé straně krku velmi běžný krém, který slouží jako preventivní ošetření pokožky,“ uvedl jeho osobní doktor Sean Barbarella, jak informuje The Guardian. Doplnil, že hlava Spojených států krém používá už týden a zarudnutí potrvá několik dalších týdnů. V prohlášení však nesdělil, o jaký krém se jedná ani z jakého důvodu ho prezident potřebuje.
Trumpův zdravotní stav přitahuje větší pozornost od chvíle, kdy mu v únoru loňského roku po setkání s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem vznikla na ruce modřina. Později se objevil na veřejnosti s vrstvou nerozmazaného make-upu na předloktí. Modřinu si přivodil i na lednovém Světovém ekonomickém fóru v Davosu. Trápí ho také oteklé kotníky.
„Prezident Trump má modřiny na rukou, protože neustále pracuje a každý den celý den podává ruce,“ vysvětlila tehdy tisková mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová.
Otoky nohou zase Bílý dům zdůvodnil chronickou žilní nedostatečností. „Byly provedeny oboustranné Dopplerovy ultrazvuky dolních končetin, které odhalily chronickou žilní nedostatečnost, benigní a běžný stav, zejména u osob starších 70 let,“ stálo ve zprávě Bílého domu.
Sám Trump své zdraví označuje za „perfektní“. V lednovém rozhovoru pro The Wall Street Journal pouze uvedl, že užívá více aspirinu. „Říkají, že aspirin je dobrý na ředění krve, a já nechci, aby mi srdcem proudila hustá krev,“ řekl Trump. Dodal, že krev chce mít „hezkou a řídkou“.