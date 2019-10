Trumpová je trofejní manželka a horší první dáma než Obamová, tvrdí kniha

Podle Vigilové má Trumpová s Obamovou společné jen jedno: obě „úřadují“ v éře sociálních médií, na kterých se shodně staly terčem nenávistných útoků. Jinak jsou prý úplně odlišné.

Vigilová Trumpovou řadí „k nejméně oblíbeným soudobým prvním dámám“. Naznačuje, že jí není cizí kariérismus. „Změnila si jméno, aby zvýšila své šance v modelingovém byznysu a kvůli profesním příležitostem zanechala vysoké školy,“ citoval z knihy rakouský deník Der Kurier.

Vigilová nazývá Trumpovou „trofejní manželkou“. To je pejorativní výraz pro atraktivní a většinou výrazně mladší ženy mocných mužů. Ti sňatkem s nimi podle kritiků demonstrují své postavení a možnosti spíše než city.

Trofejní manželky prý slouží jako statusový symbol, jakýsi okrasný doplněk „alfa samců“. V soužití obvykle akceptují podřízenější roli, mnohdy zůstávají v domácnosti.

Melania je třetí manželkou miliardářského realitního magnáta a republikánského prezidenta Trumpa. Dělí je 24 letý věkový rozdíl. Michelle je jedinou a téměř stejně starou manželkou demokratického exprezidenta Baracka Obamy.



O Obamové Vigilová píše, že se ve své původní profesi právničky naučila prosazovat a jednat s lidmi. Trumpová prý naopak vykonávala „práci, která nevyžaduje, aby něco říkala nebo dělala – kromě vzbuzování pozornosti pomocí vzhledu“.



Vigilová proto soudí, že se Trumpová může od Obamové hodně učit. „Být topmodelkou znamená být žádoucí. Být efektivní první dámou znamená být sympatická. Pokud chce Melania udělat něco dobrého pro svého manžela, musí se změnit… a stát se přístupnější, vlídnější,“ radí kniha.

Vigilová nicméně připouští, že Trumpová může bodovat v oblasti módy. Zmiňuje, že je považována za nejelegantnější první dámu po Jackie Kennedyové.

Vigilová je profesorkou komunikace na univerzitě v Bostonu. Trumpovou s Obamovou porovnává v díle Melania & Michelle: First Ladies in a New Era (Melania & Michelle: První dámy v nové éře).

Další šikana Trumpové, namítá kritička

Autorka tvrdí, že k tématu přistupovala nepředpojatě. Tomu však nevěří redaktorka amerického deníku The New York Post Miranda Devineová. „Kniha přinesla předvídatelné políčky vůči současné první dámě od šikanovatelů, kteří se snaží napadat prezidenta přes jeho rodinu,“ udeřila.

Devineové se nelíbí už samotné porovnávání obou žen. Podle ní nemůže být fér, protože Obamová „odsloužila“ dvě funkční období, zatímco Trumpová zatím ani jedno.

Devineová současně argumentuje, že Trumpová už kvůli svému manželovi čelí větším útokům médií než jakákoliv jiná první dáma. Souhlasí proto s výrokem Trumpové, že patří k nejvíce šikanovaným lidem. Jako příklad uvádí nedávný článek listu Newsweek, který tvrdí, že Trump údajně svou choť přivolával stejným gestem jako psa.

Devineovou nepohoršuje, že Trumpová nevystudovala vysokou školu. Podle ní hovoří šesti jazyky a své schopnosti prokázala i tím, že se vyšvihla z relativně skromných poměrů rodného Slovinska. „Nezaslouží si žádnou úctu kvůli muži, kterého si vzala?“ ptá se redaktorka.

„Ať už si o jejím manželovi myslíte cokoliv, nemůžete říci, že se ve své roli (první dámy) chovala jinak než důstojně, navzdory ošklivým provokacím, k nimž patří útoky na jejího syna Barrona,“ dodala.

Trump s manželkou uctili památku exprezidenta Bushe (video z 4.12.2018):