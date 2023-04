Biden se vyhýbá médiím, aby například nedával unáhlené odpovědi, píše list

Americký prezident Joe Biden odpovídá na novinářské dotazy méně než jeho předchůdci z předešlých třiceti let. Stejný počet tiskových konferencí absolvovali za posledních sto let jen Richard Nixon a Ronald Reagan. Podle deníku The New York Times jde o „záměrnou strategii“ vyhýbání se médiím.