Proti knize Pohled z východního křídla se postavili bývalí zaměstnanci Bílého domu či demokratičtí stratégové. Publikace podle nich znovu otevírá staré rány a vyvolává další otázky ohledně toho, jak Bidenovo okolí prezentovalo jeho zdravotní stav veřejnosti.
Největší odezvu vyvolala pasáž o předvolební debatě z června 2024. Biden v ní ztrácel nit, zamrzal před kamerami a působil zmateně. Bývalá první dáma v knize píše, že tehdy dostala strach, zda její manžel neprodělal mrtvici nebo zda mu někdo nepodal omamnou látku.
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Bezprostředně po debatě přitom Bidenová vystupovala zcela jinak. Manžela veřejně chválila a říkala, že odvedl skvělou práci a znal všechna fakta. Krátce nato navíc společně zamířili na vafle do restaurace v Atlantě. Kritici proto namítají, že tehdejší reakce příliš neodpovídala člověku, který se obává vážných zdravotních potíží svého partnera.
„Jestli se snaží přepsat záznam událostí, tak po dvou letech už to prostě nejde,“ řekl stanici CNN Michael LaRosa, jenž v letech 2021 až 2022 působil jako mluvčí Bidenové. „Problém je v tom, že dnes říká něco úplně jiného než tehdy. Nutí nás to klást si otázku, kdy mluvila pravdu – tehdy, nebo teď? Bohužel tím své důvěryhodnosti spíš uškodila,“ míní.
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„Tohle potřebujeme asi tak jako díru do hlavy,“ prohlásil dlouholetý demokratický stratég Jim Manley. Podle něho by se strana měla věnovat spíše ekonomickým problémům voličů než znovu otevírat debatu o Bidenově věku a duševní kondici.
Ještě ostřeji reagoval jeden z bývalých vysoce postavených poradců Bidenovy administrativy. „Myslím, že mrtvici musela prodělat sama Jill Bidenová, jestli si opravdu myslela, že její manžel tu práci zvládne,“ řekl anonymně portálu New York Post (NYP).
„Proč by po mrtvici chodil na vafle?“
Další představitelé Bidenovy vlády zpochybnili samotnou verzi, kterou bývalá první dáma v knize předkládá. „Proč jsme tehdy všem tvrdili, že má rýmu, když si myslela, že prodělal mrtvici?“ zeptal se podle NYP jeden z někdejších zaměstnanců Bílého domu.
„Nikdo si nemyslel, že prodělal mrtvici. To je představa, která existuje jen v její hlavě. Zaměstnanci to mezi sebou probírali nesčetněkrát. Nepředpokládali jsme žádný zdravotní problém, protože pokračoval v programu. Hned po debatě šel na večírek a pak na vafle,“ uvedl další.
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Spor zároveň znovu rozvířil debatu o tom, zda demokraté mluvili s voliči otevřeně o Bidenově zdravotním stavu. Podle Jona Favreaua, autora projevů demokratického exprezidenta Baracka Obamy, právě tato otázka stále ovlivňuje důvěru veřejnosti ve stranu.
„Mnoho lidí říká: nechte to být, je to minulost. Jenže právě tohle je podle mě podceňovaný důvod, proč lidé demokratům nedůvěřují. Systematicky zamlčovali Bidenův stav a někteří v tom pokračují dodnes,“ řekl.
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Také další Obamův spolupracovník Tommy Vietor soudí, že kniha situaci spíše zhoršila.
„Údajně má vyvrátit obvinění, že se Bidenová podílela na utajování prezidentových problémů. Ve skutečnosti ale člověka rozčílí, když čte, že takhle sama vnímala Bidenův výkon v debatě, zatímco jeho rodina, i podporovatelé útočili na každého, kdo říkal v podstatě totéž,“ napsal.
Demokraté si zároveň kladou otázku, proč Bidenová otevírá tuto kapitolu právě teď. Andrew Bates, který v posledním roce Bidenova mandátu působil jako zástupce mluvčího Bílého domu, se domnívá, že strana by se měla soustředit na současné výzvy, nikoli vracet se k porážce z roku 2024.
Málokdo z demokratů ale podle listu The Times očekává, že by kniha mohla výrazně ovlivnit listopadové volby. Podle ní už mají voliči na Bidenovo vystoupení dávno vytvořený názor. Strana by se podle nich měla soustředit na ekonomiku, ceny energií a potravin či další problémy, které dnes trápí Američany.