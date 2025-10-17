John Bolton čelí obžalobě. Trumpovy praktiky jsou jak za NKVD, nařkl prezidenta

Někdejší bezpečnostní poradce amerického prezidenta Donalda Trumpa John Bolton čelí obviněním z nelegálního uchovávání a přenášení tajných informací. V pátek o tom informovala agentura AP. Bolton označil obžalobu za zneužití moci prezidentem Trumpem a jeho nynější administrativu přirovnal k praktikám sovětské tajné služby NKVD pod vedením Lavrentije Beriji.
Federální velká porota v Marylandu ve čtvrtek obžalovala Boltona v osmi bodech z nezákonného předávání informací o národní obraně a v deseti bodech z nezákonného uchovávání takových utajovaných informací.

„Po čtyři desetiletí jsem svůj život věnoval americké zahraniční politice a národní bezpečnosti. Těmto cílům bych se nikdy nezpronevěřil,“ uvedl Bolton. Poznamenal, že se nyní stal dalším cílem zneužitého ministerstva spravedlnosti proti těm, které Trump považuje za své nepřátele.

FBI prohledává dům Johna Boltona. Dříve radil Trumpovi, pak se mu zprotivil

Bolton v prohlášení poukazuje na to, že předchozí vláda demokratického prezidenta Joea Bidena jeho věc prověřila, ale nevznesla vůči němu žádné obvinění.

„Pak přišla administrativa Trump 2, která ztělesňuje to, co kdysi prohlásil šéf tajné policie Josifa Stalina: ‚Ukažte mi toho muže a já vám najdu jeho zločin‘,“ uvedl Bolton s odkazem na Beriju.

Obžaloba podle Boltona není zaměřena jen vůči němu, ale je to i snaha zastrašit Trumpovy oponenty. „Neshoda a nesouhlas jsou základem amerického ústavního systému a jsou životně důležité pro naši svobodu. Těším se na boj za obranu mého zákonného jednání a odhalení jeho (Trumpova) zneužití moci,“ dodal.

USA viní exšéfa FBI ze dvou trestných činů. Stupňuje se Trumpova odvetná kampaň, tvrdí média

Bolton je špatný člověk, míní Trump

Americký Federální úřad pro vyšetřování (FBI) na konci srpna provedl domovní prohlídku v Boltonově domě, agenti u něj tehdy zabavili několik dokumentů označených jako tajný či důvěrný. Bolton v posledních týdnech čelil vyšetřování kvůli možnému zneužití tajných informací.

Trump před schůzkou se Zelenským mluvil s Putinem. Sejdou se v Budapešti

Prokurátoři obviňují Boltona, že pro přeposlání nejméně osmi citlivých dokumentů neoprávněným lidem použil soukromý e-mailový účet a aplikaci pro posílání zpráv. Zmíněné dokumenty obsahovaly informace označované jako tajné až přísně tajné.

Tvrdí, že sedm těchto přeposlání se stalo v době, kdy Bolton v letech 2018 a 2019 působil v Trumpově první vládě jako prezidentův poradce pro národní bezpečnost. Federální úřad pro vyšetřování (FBI) provedl v srpnu razii u Boltona.

K Boltonově obvinění Trump uvedl, že o tom nevěděl a že jeho bývalý bezpečnostní poradce je špatný člověk. „Ano, je to špatný člověk, velmi špatný,“ řekl novinářům.

Další Trumpův oponent v potížích

Během Trumpova prvního funkčního období Bolton čelil vyšetřování kvůli knize, kterou napsal o svém působení ve vládě a která podle některých amerických činitelů odhalila utajované informace. Ministerstvo spravedlnosti však za vlády Bidena v roce 2021 stáhlo žalobu proti Boltonovi a zastavilo samostatné vyšetřování velkou porotou.

Bolton byl Trumpův třetí poradce pro národní bezpečnost a na postu působil 17 měsíců. S prezidentem se podle AP neshodl v otázkách Íránu, Afghánistánu a Severní Koreje. V minulosti Bolton rovněž působil jako velvyslanec USA při OSN.

Trump první den svého opětovného nástupu do Bílého domu odebral bezpečnostní prověrky desítkám bývalých zpravodajských činitelů včetně Boltona. Bolton byl rovněž mezi třemi bývalými členy Trumpovy administrativy, kterým prezident letos odebral ochranku.

Plánoval jsem převraty, říká Trumpův exporadce. Rusko žádá vyšetřování

Americká média připomínají, že Bolton je dalším Trumpovým významným oponentem, který se dostal do potíží. V září ministerstvo spravedlnosti vzneslo po Trumpově značném tlaku obžalobu na bývalého šéfa FBI Jamese Comeyho kvůli údajně nepravdivým výpovědím a maření vyšetřování v Kongresu.

V případě usvědčení mu hrozí až pět let vězení. Trump od Comeyho odvolání v roce 2017 pravidelně napadal jeho postup při vyšetřování FBI, které mělo zjistit, zda Trumpovi spolupracovníci koordinovali své kroky s Ruskem za účelem ovlivnění prezidentských voleb v roce 2016.

