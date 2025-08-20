Trump označil Netanjahua za válečného hrdinu, vnímá tak i sám sebe

  18:51
Americký prezident Donald Trump označil izraelského premiéra Benjamina Netanjahua za válečného hrdinu, a sebe také. Šéf Bílého domu to řekl v úterním rozhovoru s konzervativním novinářem a svým stoupencem Markem Levinem. Odkazoval přitom na izraelské bombardování íránských jaderných provozů, do něhož se jednorázově zapojily také Spojené státy, informoval deník The New York Times (NYT).
Americký prezident Trump při setkání s Netanjahuem podepsal dekret, kterým USA uznávají svrchovanost Izraele nad Golanskými výšinami. (25. března 2019) | foto: Reuters

Donald Trump a Benjamin Netanjahu. (7. dubna 2025)
Netanjahua Trump v rozhovoru označil za „dobrého muže“. „Je to válečný hrdina, protože spolupracujeme. Je to válečný hrdina,“ řekl Trump o izraelském premiérovi. „A já jsem asi taky,“ dodal.

Izrael v polovině června provedl sérii úderů proti Íránu, při nichž zasáhl důležitá jaderná zařízení v Natanzu a Isfahánu. Útoky zlikvidovaly značnou část vojenského velení země spolu s několika jadernými vědci. Írán mezitím prováděl odvetné raketové útoky na Izrael. Poté, 22. června, Spojené státy použily těžké bomby k útoku na íránské jaderné zařízení Fordo, které se nachází pod horou. Podle nedávného amerického hodnocení bylo zařízení silně poškozeno, ale rozsah škod není znám.

Mezinárodní trestní soud vydal v listopadu roku 2024 zatykač na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua a Yoava Gallanta, bývalého izraelského ministra obrany, a obvinil je z válečných zločinů a zločinů proti lidskosti v Gaze.

„Urovnal jsem šest válek“

Kromě toho si Trump připsal zásluhy za propuštění rukojmích, kteří se dostali na svobodu z Pásma Gazy od jeho nástupu do prezidentského úřadu v lednu letošního roku. „Já jsem ten, kdo všechny ty rukojmí dostal zpátky,“ uvedl.

Americký prezident v rozhovoru uvedl, že „urovnal šest válek, vyřešil Írán a zničil jejich veškeré jaderné kapacity, které by proti Izraeli použili během dvou vteřin, kdyby měli příležitost.“ Tuto svoji statistiku následně srovnal s výsledky svých demokratických předchůdců.

Trumpovy výroky o Íránu označila tamní tisková agentura Tasnim za „nesrozumitelné“.

Trump označil Netanjahua za válečného hrdinu, vnímá tak i sám sebe

