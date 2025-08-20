Trump označil Netanjahua za válečného hrdinu, vnímá tak i sám sebe

Netanjahua Trump v rozhovoru označil za „dobrého muže“. „Je to válečný hrdina, protože spolupracujeme. Je to válečný hrdina,“ řekl Trump o izraelském premiérovi. „A já jsem asi taky,“ dodal.
|
Zrušte stíhání Netanjahua, zaslouží si to, naléhá Trump na izraelskou justici
Izrael v polovině června provedl sérii úderů proti Íránu, při nichž zasáhl důležitá jaderná zařízení v Natanzu a Isfahánu. Útoky zlikvidovaly značnou část vojenského velení země spolu s několika jadernými vědci. Írán mezitím prováděl odvetné raketové útoky na Izrael. Poté, 22. června, Spojené státy použily těžké bomby k útoku na íránské jaderné zařízení Fordo, které se nachází pod horou. Podle nedávného amerického hodnocení bylo zařízení silně poškozeno, ale rozsah škod není znám.
Mezinárodní trestní soud vydal v listopadu roku 2024 zatykač na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua a Yoava Gallanta, bývalého izraelského ministra obrany, a obvinil je z válečných zločinů a zločinů proti lidskosti v Gaze.
„Urovnal jsem šest válek“
Kromě toho si Trump připsal zásluhy za propuštění rukojmích, kteří se dostali na svobodu z Pásma Gazy od jeho nástupu do prezidentského úřadu v lednu letošního roku. „Já jsem ten, kdo všechny ty rukojmí dostal zpátky,“ uvedl.
Americký prezident v rozhovoru uvedl, že „urovnal šest válek, vyřešil Írán a zničil jejich veškeré jaderné kapacity, které by proti Izraeli použili během dvou vteřin, kdyby měli příležitost.“ Tuto svoji statistiku následně srovnal s výsledky svých demokratických předchůdců.
|
Netanjahu navrhl Trumpa na Nobelovu cenu za mír. Ten oznámil jednání s Íránem
Trumpovy výroky o Íránu označila tamní tisková agentura Tasnim za „nesrozumitelné“.
|
8. července 2025