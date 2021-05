Den nejmocnějšího muže světa. Biden si neodepře sladké, do sedmi je doma

Deník The Washington Post (WP) mluvil se sedmi lidmi z prezidentova blízkého okolí, kteří dali nahlédnout do jeho denních rituálů.



Biden, jenž je v devětasedmdesáti letech nejstarším prezidentem v historii USA, začíná den zvedáním závaží. Na cvičení, které ho má udržovat v psychické i fyzické kondici, dohlíží jeho osobní trenér. U snídaně pak Biden dostane kompilaci denního tisku se zprávami z domova i ze světa.

V Oválné pracovně Biden denně úřaduje od devíti hodin ráno. Na úvod pracovního dne obdrží společně s viceprezidentkou Kamalou Harrisovou brífink o zásadních událostech od zpravodajců. Biden si podle poradců občas udělá pauzu a vyrazí na krátkou procházku po Růžové zahradě Bílého domu za doprovodu svých německých ovčáků Champa a Majora.



Má chutě jako pětileté dítě, líčí poradce

Biden se snaží stravovat lehce a zdravě, na oběd má půlhodinu a nejčastěji si vystačí s polévkou a salátem. Neubrání se však něčemu sladkému a pravidelně si pochutnává například na bublinkaté pomerančové limonádě Gatorade nebo na sušenkách s čokoládou.

V Oválné pracovně má prezident údajně zásobu jednotlivě zabalených keksů a sladkostí, které pochází z cukrářství v Delawaru, jeho domovského státu. Biden už dříve uvedl, že rovněž nedokáže žít bez svého oblíbeného jídla – zmrzliny. „Má chutě jako pětileté dítě,“ řekl WP jeho poradce.

Na rozdíl od svého předchůdce Donalda Trumpa, jenž denně s nadšením sledoval stanici Fox News, se Biden na televizi příliš nedívá. Při tréninku nicméně sleduje ranní vysílání stanic CNN či MSNBC. Od Trumpa se Biden liší také přesným dodržováním rozepsaného denního plánu.

Asistenti Bidena popisují jako „noční sovu“. Do rezidence Bílého domu se většinou vrací mezi šestou až sedmou večer, a to na večeři se svou manželkou Jill. Poté si prezident až do večera volá se svými poradci, například s Mikem Donilonem, Anitou Dunnovou či Brucem Reedem.



Donilon, jenž spolupracuje s Bidenem už po celá desetiletí, je ostatními podle WP vnímán jako prezidentovo alter ego. „Během jejich pracovního vztahu se na něho Biden obrátil nejméně desettisíckrát, aby se ho zeptal, co si o tom či onom myslí,“ popsal WP jeden z poradců.

Rodině Biden pokaždé zvedne telefon

Se svou manželkou si prezident údajně volá i několikrát denně. Biden rovněž proslul tím, že ať už dělá cokoli, pokaždé přijme telefonát od členů rodiny. „Nikdy jim neřekne, že má na práci něco důležitějšího,“ říká demokratický senátor Chris Coons, dlouholetý Bidenův důvěrník.

Předtím, než jde spát, prezident denně volá svému synovi Hunterovi, jenž v minulosti bojoval se závislostí na drogách a alkoholu.

Biden pravidelně jednou týdně obědvá s Harrisovou, což v roli viceprezidenta dělal s exprezidentem Barackem Obamou. Alespoň jednou týdně se Biden rovněž schází s ministrem obrany Lloydem Austinem nebo ministrem zahraničí Antonym Blinkenem, v kontaktu je také s generály.

Mluvčí Bílého domu Jen Psakiová během pondělního brífinku podrobnosti prezidentova dne nepotvrdila, zavtipkovala však, že s prezidentem není lehké ohledně jeho cvičebního režimu udržet krok.

Biden přitom poslední dobou čelí otázkám týkajícím se jeho duševního a fyzického zdraví. Při nedávném projevu například Kamalu Harrisovou označil za prezidentku a posléze opakovaně zakopl na schodech Air Force One.

Přeřeků, omylů a nesprávné identifikace se Biden dopustil také během své předvolební kampaně. Svou manželku Jill například označil za svou sestru. Trump svého soka během kampaně hojně častoval přezdívkou „ospalý Joe“ a doporučil mu otestování kognitivních schopností.

Má moc lehký režim, rýpají republikáni

Někteří republikáni Bidena v posledních měsících za jeho denní plán kritizují. Podle nich je totiž pozoruhodně lehčí, než byl ten jeho předchůdců.

Prezident má v plánu obvykle pouze jedno až dvě krátká veřejná vystoupení denně, málo cestuje (také s ohledem na pandemii koronaviru) a na víkend obvykle odjíždí do rodinného domu ve Wilmingtonu.

Republikánský lídr ve Sněmovně Kevin McCarthy nedávno prohlásil, že Bidenovi chybí výdrž. „Znám Joea Bidena už dlouho a ani jednou jsem nezažil, že by měl takovou energii jako Donald Trump. Ten toho nemusel v noci příliš naspat a přesto byl čilý,“ uvedl McCarthy pro Fox News.



Bidenovi příznivci toto srovnání odmítají a tvrdí, že Trumpova chaotická hyperaktivita byla stěží vhodnější než Bidenova stabilita. Senátor Coons uvedl, že Biden na schůzkách „zkříží paže, opře si hlavu a prostě soustředěně poslouchá“.