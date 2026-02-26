Melania Trumpová převezme žezlo v Radě bezpečnosti OSN, představí recept na mír

  17:37
Americká první dáma Melania Trumpová bude v pondělí předsedat schůzce Rady bezpečnosti OSN, oznámil Bílý dům. USA v orgánu OSN přebírají měsíc trvající rotující předsednictví.
Trumpová podle Bílého domu na jednání zdůrazní, že vzdělání je cestou k posílení tolerance a zajištění světového míru. Bude to vůbec poprvé, co stávající americká první dáma bude předsedat zasedání RB OSN, uvedla kancelář Trumpové.

Prezident Donald Trump, který otevřeně touží po Nobelově ceně za mír, již od svého prvního mandátu ostře kritizuje OSN a tvrdí, že instituce čítající 198 členů je neefektivní a potřebuje reformovat.

OSN krachuje, chybí jí příspěvky od států. Proč jste nezavolali? diví se Trump

V posledním týdnu ale šéf Bílého domu začal o OSN hovořit smířlivěji poté, co poprvé zasedla jeho Rada míru, což je jeho vlastní iniciativa, jejímž deklarovaným cílem je ukončit globální konflikty. Mnoho zemí se však do této rady nezapojilo z obav, že byla zřízena s cílem nahradit OSN.

„Rada míru bude téměř dohlížet na OSN a dbát na to, že řádně odvádí svou práci,“ tvrdil Trump 19. února s tím, že cílem je OSN posílit a pomoci získat více prostředků.

Má recept Melanie Trumpové naději na nastolení světového míru?

Tajná návštěva z Moskvy vnutila Husákovi jaderné rakety, říká historik

Evropa zažije utrpení, jaké si teď neumí představit, varuje německý generál

Německý generál Wolf-Jürgen Stahl (1. července 2024)

Ruský prezident Vladimir Putin způsobí Evropě utrpení, jaké si ani nedokážeme představit, varoval německý generál Wolf-Jürgen Stahl. V neobvykle přímé analýze nebezpečí, kterým Evropa čelí, také...

Uškrtili je při sexu a pohřbili u ranče, tvrdí spisy. V USA hledají Epsteinovy oběti

Ranč Zorro Jeffreyho Epsteina v Novém Mexiku.

Americký stát Nové Mexiko vyšetřuje obvinění, že sexuální predátor Jeffrey Epstein nechal pohřbít těla dvou dívek ze zahraničí nedaleko svého odlehlého ranče Zorro v tomto státě na jihu země. Dívky...

Zelenskyj poprvé ukázal svůj bunkr. Sem mu volal Biden a nabízel odvoz ze země

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ukázal poprvé svůj bunkr pod...

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve videu, které natočil k dnešnímu čtvrtému výročí rozpoutání války Ruska proti Ukrajině, poprvé ukázal svůj bunkr pod prezidentskou kanceláří v centru...

Britská policie zadržela bývalého prince Andrewa v souvislosti s kauzou Epstein

Britská policie zadržela bývalého prince Andrewa. (19. února 2026)

Britská policie zadržela na několik hodin králova bratra Andrewa Mountbattena-Windsora pro podezření ze zneužití pravomocí ve veřejné funkci. Případ bratra Karla III. souvisí s kauzou zesnulého...

Soud za deset minut rozvedl manželství expremiéra Nečase. Pár se odcizil

Jana a Petr Nečasovi před jednáním Vrchního soudu v Praze (14. září 2017)

Soud v úterý rozvedl manželství bývalého premiéra Petra Nečase (ODS) a Jany Nečasové, dříve Nagyové, někdejší ředitelky jeho sekretariátu na úřadu vlády. Na ukončení manželství se dohodli. Kvůli...

Slučování soudů není unáhlené, má zefektivnit justici, brání se Tejc kritice

Tisková konference po skončení zasedání vlády. Ministr spravedlnosti Jeroným...

Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc odmítl kritiku, že plánované slučování soudů je unáhlené. Podle něj zefektivní fungování některých okresních soudů. K otázce jmenování nových soudců uvedl, že...

26. února 2026  17:31

Okamura je s Vystrčilem v Budapešti. Nejedu dělat Maďarům kampaň, řekl šéf Senátu

V Budapešti se koná jednání předsedů parlamentů zemí V4. Na snímku Miloš...

Od našeho zpravodaje v Budapešti Předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD) odletěl spolu s šéfem Senátu Milošem Vystrčilem (ODS) do Maďarska, kde odpoledne jednají s předsedy parlamentů Visegrádské čtyřky a jihovýchodní Evropy. Cesta...

26. února 2026,  aktualizováno  16:50

Na poslance i provoz kanceláří. SPD poslalo po milionu Svobodným a PRO

Tisková konference poslaneckého klubu SPD. Na snímku Lucie Šafránová. Na snímku...

Hnutí SPD odeslalo milion korun na transparentní účty stran Svobodní a PRO Jindřicha Rajchla. Odůvodnilo to tím, že šlo o náhradu výdajů za sněmovní volby. Trikolora, která s SPD, Svobodnými a PRO...

26. února 2026  16:32

Ministerstvo chystá odpověď Evropské komisi ohledně Babišova střetu zájmů

Premiér Andrej Babiš při představení hospodářské koncepce Česko: Země pro...

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) obdrželo dopis Evropské komise ohledně střetu zájmů premiéra Andreje Babiše. Potvrdila to šéfka resortu Zuzana Mrázová (ANO). Úřad nyní pracuje na odpovědi,...

26. února 2026  16:26,  aktualizováno  16:29

Poslední šance předejít válce. Írán a USA v Ženevě pokračují v jednáních

Ománský ministr zahraničních věcí Sajjid Badr bin Hamad Ál Búsajdí se setkal se...

Írán a Spojené státy ve čtvrtek v Ženevě zahájily další kolo nepřímých jednání o jaderném programu Teheránu. Rozhovory zprostředkované Ománem jsou poslední diplomatickou šancí, jak předejít konfliktu...

26. února 2026  16:22

Influenceři ve vlaku a gastro. Česko se snaží, aby turisté po pár dnech neutekli

Stánek České republiky na Mezinárodním veletrhu cestovního ruchu ITB v Berlíně...

Jen dva a půl dne v Česku stráví obvykle zahraniční turisté. Agentura CzechTourism proto využívá spolupráce například s influencery, nebo zahraničními prodejci zájezdů, aby se stále se zkracující...

26. února 2026  15:57

Shakira, Phil Collins nebo Pink. Rokenrolová síň slávy má své nominace

Pink a Shakira

Prestižní Rokenrolová síň slávy zveřejnila své nominanty pro letošní rok. O umístění bude bojovat 17 umělců. Jsou mezi nimi popoví i rockoví interpreti, nechybí však ani zástupci metalu. Výsledky...

26. února 2026  15:54

Putinův teror je vidět z vesmíru. Unikátní záběry z ISS zachytily velký útok na Kyjev

Nové záběry z Mezinárodní vesmírné stanice zachycují ruský tok na Kyjev v noci...

Kanál AstronautiCAST zveřejnil záběry z Mezinárodní vesmírné stanice (ISS) zachycující jasné záblesky nad Kyjevem v noci z 26. na 27. prosince. Nejedná se o jevy související s počasím, nýbrž o ruské...

26. února 2026  15:54

Kontrarozvědka zatím nesmí vést AfD jako extremistickou, rozhodl soud

Šéf AfD Tino Chrupalla na akci strany ve městě Brandenburg an der Havel (25....

Spolkový úřad pro ochranu ústavy (BfV), tedy německá civilní kontrarozvědka, zatím nesmí Alternativu pro Německo (AfD) jako celek označovat za prokazatelně pravicově extremistickou a na základě toho...

26. února 2026  15:47

Plánovali teror, říká Kuba o útoku na člun. USA dávají ruce pryč, Rusko vidí provokaci

Lodě kubánské pobřežní stráže zakotvily v přístavu v Havaně. (25. února 2026)

Deset lidí na motorovém člunu, který z Floridy ve středu večer SEČ vplul do kubánských vod, byli protivládně smýšlející Kubánci dříve hledaní za plánování útoků v zemi, uvedlo v noci na dnešek...

26. února 2026  6:51,  aktualizováno  15:42

Veřejnost tlačí na přísnější tresty. Babiš se snaží vyhovět poptávce, říká obhájce

Americký staford se zotavuje po krutém zacházení, kdy jej majitel nejspíše déle...

Advokát Zdeněk Sochorec, který zastupoval muže odsouzeného za týrání psa v Uherském Hradišti, nevnímá otázku trýznění zvířat jako politické, ale jako celospolečenské téma. Úterní rozsudek odvolacího...

26. února 2026  15:35

