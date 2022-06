Američanky skupují pilulky „ráno poté“, obávají se omezení antikoncepce

„Když jsem se v pátek z televize dozvěděla o verdiktu, okamžitě jsem objednala několik balení nouzové antikoncepce,“ říká jednapadesátiletá Chrissy Bowenová z Texasu. Lék pořídila pro případ, že by ho potřebovalo některé z jejich dvou dětí, které nyní studují na střední a vysoké škole.

Za každé balení léku nazvaného My choice zaplatila 10 dolarů (235 korun). Tabletu lze užít do 72 hodin po sexu a má trvanlivost 20 měsíců. „Nakoupila jsem víc a dětem řekla, aby svým přátelům pověděli, že pokud by potřebovali, mám i pro ně,“ řekla Bowenová listu The New York Times (NYT).

Takzvaná pilulka „ráno poté“ působí tak, že brání ovulaci. Liší se od potratových pilulek, které se užívají k ukončení již potvrzeného těhotenství.

„Nestal se ze mě šílený nákupčí, který hromadí doma několik set léků. Nesnažím se dodat nouzovou antikoncepci do celého města. Dělám to proto, že interrupce nyní nebude k dispozici a obávám se, že tento druh antikoncepce brzy také nebude k mání,“ vysvětlila Bowenová.

Za 24 hodin nárůst o 600 procent

Některé ženy k nákupu zásob podle NYT přiměla slova ústavního soudce Clarence Thomase, jenž minulý týden ve svém názorovém článku navrhl, aby byl přehodnocen precedens zaručující právo na užívání antikoncepce.

Společnost Stix uvedla, že během 24 hodin po oznámení zrušení práva na potrat vzrostl její prodej nouzové antikoncepce v USA o více než 600 procent. „Dvaasedmdesát procent lidí nakupovalo více než jednu dávku,“ uvedla firma.

„Po oznámení o zákazu potratů jsem šla a koupila tři balení na Amazonu. Chci je mít nejen pro sebe, ale mám rodinu a přátelé, kteří si tyto věci nemohou vždy dovolit, a chtěla jsem mít něco v záloze, abych měla nouzovou antikoncepci pro lidi, kteří ji potřebují. Klidně ji dám i někomu, koho neznám,“ uvedla jednadvacetiletá Sarah McKennaová z Saylorsburgu v Pensylvánii.

Zájem je tak enormní, že některé řetězce lékáren omezily počet krabiček, které si zákazníci mohou koupit. „Prodáváme maximálně tři balení na zákazníka. Chceme tak předejít nedostatku,“ uvedl řetězec Rite Aid.

Stejné pravidlo zavedla i síť lékáren CVS. „Máme rozsáhlou nabídku produktů Plan B a Aftera, ale poptávka roste, a abychom zajistili spravedlivý přístup a konzistentní dodávky na pultech obchodů, zavedli jsme u těchto produktů dočasný limit,“ uvedla. Walgreens, další velký americký řetězec, pak oznámil, že „v tuto chvíli“ nemá v plánu prodej omezit.

Organizace Planned Parenthood, která poskytuje péči o sexuální zdraví, uvedla, že je dobrý nápad mít nouzovou antikoncepci v zásobě, varovala však před jejím hromaděním. „Mějte na paměti, že hromadění může omezit schopnost lidí ve vaší komunitě se k nouzové antikoncepci dostat,“ uvedla.

Většina Američanů je proti

Celostátní právo na potrat pocházelo z verdiktu v procesu označovaném jako Roeová versus Wade z roku 1973. Jeho zrušení znamená, že rozhodování o interrupcích bude od nynějška v režii jednotlivých států, přičemž některé z nich interrupce okamžitě zakázaly a další se zřejmě brzy přidají.

Prezident Joe Biden označil páteční rozhodnutí soudu za tragický omyl, předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová ho nazvala šokujícím.

Soud by podle NYT nyní mohl chtít zasahovat i do dalších oblastí soukromého života. Kromě antikoncepce také například do sňatků lidí stejného pohlaví.

Průzkum společnosti YouGov publikovaný o víkendu ukázal, že s verdiktem nesouhlasí 59 procent dotázaných. Podle průzkumu si 64 procent lidí myslí, že potraty by v USA měly být za všech okolností nebo ve většině případů legální.

Senátorka Elizabeth Warrenová a kongresmanka Alexandria Ocasio-Cortezová, dvě přední levicové demokratky, požádaly Bidena, aby ve státech, jenž interrupce zakazují, zřídil na federálních pozemních „bezpečná útočiště“, kde budou ženy moci potrat podstoupit. Bílý dům ale naznačil, že tato myšlenka není proveditelná, protože by to stále mohlo vést ke stíhání těch, kteří by v klinikách na federální půdě pracovali.