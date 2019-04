Migranty nechce, dočasné pracovní síly vítá. Trump plánuje dvojnásobek víz

Americké ministerstvo vnitřní bezpečnosti plánuje v létě poskytnout zájemcům dalších 30 000 víz typu H-2B, a to nad rámec původně zamýšlených 33 000. Toto vízum opravňuje zahraniční pracovníky legálně přijet do USA a několik měsíců pracovat například v hotelech, zábavních parcích nebo při úpravách krajiny. Asi osmdesát procent těchto dokumentů vystavily americké úřady v loňském roce lidem z Mexika a Střední Ameriky.

Prezident Trump přitom v pátek prohlásil, že se jižní hranice Spojených států potýkají se stavem nouze a prudký nárůst ilegálních přechodů z Mexika přetěžuje americké úřady. „Už vás nemůžeme přijímat, naše země je plná,“ uvedl Trump na adresu migrantů, kterým doporučil, aby se otočili a zamířili zpátky do vlasti.

Vůči krátkodobým zahraničním pracovníkům však Trumpova vláda vysílá zcela odlišný vzkaz. Společně s dodatečnými vízy se totiž chystá v letošním fiskálním roce udělit celkem 96 000 víz H-2B, což je nejvíce od roku 2007.

„Je ironické, že Trump bojuje proti takzvané nebezpečné vlně migrantů ze Střední Ameriky a hrozí uzavřením hranic, zároveň však využívá svoji legální autoritu k tomu, aby podpořil program pro krátkodobé pracovníky ze zahraničí,“ popisuje Daniel Costa z amerického Institutu hospodářské politiky.

Jedním z hlavních bodů Trumpovy prezidentské kampaň paradoxně bylo, že zahraniční pracovníci kradou pracovní místa americkým občanům. Trump však nyní připustil, že je nezbytné přivést více zahraničních pracovníků, protože se americké ekonomice skvěle daří a podniky nemohou naplnit volná pracovní místa. Míra nezaměstnanosti dosahuje v USA 3,8 procenta.

Američané dostanou za stejnou práci víc peněz než cizinci

Krok vlády navýšit počet víz pro krátkodobé zahraniční pracovníky podporují v Kongresu nejen republikáni, ale také demokraté. Ministerstvo vnitřní bezpečnosti v březnu ohlásilo, že počet dostupných víz typu H-2B ještě zvýší. Za normálních okolností nabízí program ročně 66 000 víz H-2B, z toho polovinu uděluje v létě a další v zimě.

Kongres dal Trumpovi povolení k udělení dalších 69 000 těchto víz do konce fiskálního roku. Podle listu The Washington Post je o ně každý rok obrovský zájem a obvykle jsou pryč během několika minut po spuštění přihlášek. Zahraniční pracovníky s tímto typem víz využívá také sám Trump, a to ve svých hotelech nebo ve svém resortu Mar-a-Lago na Floridě.

Prezident svým rozhodnutím pohněval řadu kritiků, podle kterých podporou zahraničních pracovníků zradil ty domácí. Centrum pro imigrační studia uvedlo, že „Trump vrazil nůž do zad amerických pracovníků tím, že zvýšil počet víz H-2B“.



Institut hospodářské politiky v souvislosti s tím upozornil, že zahraniční pracovníci obvykle dostanou za stejnou práci zaplaceno méně než Američané. Zatímco cizinci pracující například při úpravách krajiny dostanou za hodinu necelých třináct dolarů (300 korun), domácí dostanou o třicet korun víc.