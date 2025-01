Vzduch je velmi špatný, jsme zavření doma, říká Češka žijící v Los Angeles

Jaká je situace v Los Angeles? Daří se požáry dostat pod kontrolu?

Jelikož je tady stále silný vítr, je situace složitá. Ve čtvrtek ráno se zdála trochu lepší, ale včera byla opravdu vážná. Letadla s vodou nemohla létat, bylo to příliš nebezpečné. Malibu Beach i Hollywood Hills jsou spálené. My bydlíme doslova mezi těmito dvěma destinacemi, kde hoří.

Zasáhl Vás požár osobně? Zažila jste někdy podobnou katastrofu?

Nikdy jsem nic takového nezažila. Vzduch je opravdu špatný. V úterý to ještě nebylo tak hrozné, ale teď je situace velmi špatná. Jsme zavření doma.

Jak hodnotíte reakci hasičů a úřadů? Dostávají se lidem potřebné informace včas?

Hasiči i úřady reagují velmi rychle. Moc se toho tady vlastně neví o tom, jak požáry začaly, ale kvůli silnému větru museli jednat okamžitě. Ten vítr celé hašení velmi komplikuje.

Jakým způsobem přistupují běžní Američané k požárům?

Ti, kdo tady žijí celý život, mají známé úplně všude, což znamená, že každá rodina zná někoho, kdo přišel o dům. Moje rodina, u které bydlím, je velmi smutná – hodně jejich přátel přišlo o všechno. Jsme v těžké pozici, od úterý máme sbalené kufry pro případ, že by se situace zkomplikovala. Sledujeme zprávy a online vysílání, kde vidíme vše v přímém přenosu.

Vendula Petelíková na kopci, kam místní obyvatelé běžně chodívali na procházky. Dnes je tento kopec kvůli ničivým požárům téměř zničen.

Nastupující prezident Donald Trump naznačil, že za požáry může kalifornský guvernér Gavin Newsom, protože vyhradil část vodních zásob na ochranu mokřadů a „bezcenných ryb“. Jeho nejstarší syn prohlásil, že hasiči nemají vybavení, protože bylo posláno na Ukrajinu. Jak se na tuto kritiku a politizaci katastrofy díváte?

Upřímně, tady to nikdo moc neřeší, ani na to není čas. Všichni se snaží navzájem si pomoct, jak to jen jde. Paradoxně je teď centrum L. A., které je jinak považované za nebezpečné místo, bráno jako jedno z nejbezpečnějších. Lidé, kteří tam žijí, jsou poprvé rádi, že tam bydlí.

Obáváte se, že takto ničivé požáry se stanou vlivem klimatických změn něčím běžným?

Co se týče L. A., určitě ano. Jsem tady půl roku jako au pair a za tu dobu tady ani jednou nezapršelo. Čekala jsem, že něco takového přijde, ale ne takovou katastrofu. Mrzí mě, že už se asi nikdy nepodívám do Malibu. Za to dobu co zde žiji, jsem to nestihla.