Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

VIDEO: Hořel slavný Brooklynský most, zažehl ho ohňostroj k 250. výročí USA

Autor:
  9:20
Během tradičního ohňostroje ke Dni nezávislosti vypukl na Brooklynském mostě v New Yorku požár. Nad jednou z nejznámějších dominant města se vznesl hustý dým, hasiči ale dostali plameny rychle pod kontrolu. Incident se obešel bez zranění.

Požár vznikl krátce před 22. hodinou místního času. Hasičský sbor na místo vyslal dvě cisterny a oheň během několika minut uhasil, uvádí agentura AP. Brooklynský most byl po dobu ohňostroje uzavřený, takže zásah nijak neomezila jinak rušná doprava.

Podle mluvčího hasičů nejde při podobných akcích o výjimečnou událost. Právě kvůli riziku menších požárů bezpečnostní složky drží návštěvníky v dostatečné vzdálenosti od míst, odkud se pyrotechnika odpaluje.

Na Brooklynském mostě v New Yorku vypukl během oslav Dne nezávislosti požár. (4. července 2026)
Lidé sledují ohňostroj u Brooklynského mostu v New Yorku během oslav Dne nezávislosti. (4. července 2026)
Lidé sledují ohňostroj u Brooklynského mostu v New Yorku během oslav Dne nezávislosti. (4. července 2026)
Oslavy k 250. výročí nezávislosti Spojených států (5.července 2026)
16 fotografií

Letošní oslavy Dne nezávislosti ovlivnila také hrozba silných bouřek. New York proto zahájil ohňostroj dříve než obvykle. Nepříznivé počasí narušilo program také v dalších městech na východním pobřeží USA. Projev amerického prezidenta Donalda Trumpa ve Washingtonu se uskutečnil s několikahodinovým zpožděním kvůli evakuaci prostranství National Mall.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

OBRAZEM: Festival nejtvrdší muziky otevřely soutěže v bolestivých disciplínách

Na trutnovském Bojišti odstartovala pětidenní uznávaná přehlídka nejtvrdší...

Na trutnovském Bojišti odstartovala pětidenní uznávaná přehlídka nejtvrdší metalové hudby Obscene Extreme. Součástí prvního dne 27. ročníku je i Freak Festival se soutěžemi v bizarních a často velmi...

Vypadni! Na festivalu ve Strážnici po Klempířovi vypískali i Macinku

Na festivalu ve Strážnici na Hodonínsku účastníci vypískali a vybučeli ministra...

Na festivalu ve Strážnici na Hodonínsku účastníci vypískali a vybučeli ministra zahraničí Petra Macinku. Setkal se tak s prakticky stejným přijetím jako v pátek ministr kultury Oto Klempíř (za...

Meteorologové odvolali výstrahu a vydali jinou. Kde hrozí bouřky a kde tropy?

Tropické počasí v Ústeckém kraji (28. června 2026)

Tropické počasí vydrží jen na začátku týdne, od středy se teploty vyšplhají nejvýše k 31 °C. Do Česka dorazí přeháňky a bouřky, které mohou být zejména v západní části území i velmi silné. Hrozí...

Něco mezi D1 a Václavákem. Vodáci vzali ve vedru Vltavu útokem

Vodáci na Vltavě sjíždějí jez Herbertov, který je druhým sjízdným jezem na...

Extrémně teplé počasí přilákalo na Vltavu na jihu Čech stovky vodáků. Na trase z Vyššího Brodu do Rožmberka nad Vltavou patřil k jedněm z nejvytíženějších míst jez Herbertov, kde se tvořily fronty...

Homokomando a bitva o vlajky. Sálající Budapeští duněl pochod hrdosti

Budapest Pride. V hlavním městě Maďarska se uskutečnil první post-orbánovský...

Od našich zpravodajů v Maďarsku Ani extrémní teploty, ani naschvály nacionalistů nezastavily mohutný pochod hrdosti v Budapešti. První demonstrace LGBTQ komunity po konci šestnáctileté vlády Viktora Orbána se nesla ve znamení oslav...

Náměstím létaly jiskry, koně překračovaly oheň. Hradec si připomněl bitvu

Ohňová show na koních skupiny Štvanci při 160. výročí Bitvy u Hradce Králové z...

Pochodování víc než šesti stovek vojáků, desítky jezdců na koních, vojenské kapely i bojové ukázky viděli návštěvníci slavností k 160. výročí bitvy u Hradce Králové. Po setmění se na hradeckém Velkém...

5. července 2026  9:49

VIDEO: Hořel slavný Brooklynský most, zažehl ho ohňostroj k 250. výročí USA

Na Brooklynském mostě v New Yorku vypukl během oslav Dne nezávislosti požár....

Během tradičního ohňostroje ke Dni nezávislosti vypukl na Brooklynském mostě v New Yorku požár. Nad jednou z nejznámějších dominant města se vznesl hustý dým, hasiči ale dostali plameny rychle pod...

5. července 2026  9:20

Slovenské referendum o rentě pro politiky je neplatné, hlasoval zlomek voličů

K referendu přišli i někteří z účastníků folklorního festivalu v obci Východná....

Sobotní slovenské referendum o zrušení nároku některých politiků na rentu po skončení výkonu ústavní funkce a o obnovení elitních složek prokuratury a policie je neplatné kvůli nízké účasti. Státní...

5. července 2026  9:02

„Kachny“ jsou i po 40 letech jediné obousměrné tramvaje v Praze

150 let MHD v Praze - průvod Prahou, náměstí Jana Palacha

Pražský tramvajový provoz dnes v běžném provozu obsluhuje pět typů vozidel, mezi kterými jsou nerozšířenější modernizované verze ikonické Tatry T3 ze 60. let minulého století. Od roku 2006 také...

5. července 2026  9:01

Vlny veder taví alpské ledovce. Loňský sníh zmizel o měsíc dříve než obvykle

V roce 1860 byl jazyk Aletschského ledovce o tři kilometry delší.

Nedávné vlny veder v Evropě způsobily, že sníh na vrcholcích švýcarských ledovců roztál mnohem dříve, než je obvyklé. Odhalil tak holý led, který by se v nadcházejících měsících mohl tát v mimořádném...

5. července 2026

Ke konci prověřovali, že naděje už vyhasla. Čeští záchranáři se vrátili z Venezuely

USAR tým při návratu z Venezuely do Česka (5. července 2026)

Do Česka se dnes ráno vrátil USAR tým, který pomáhal s prohledáváním sutin po zemětřesení ve Venezuele. Na palubě armádního Airbusu A319 bylo 57 záchranářů a osm služebních psů. Další část záchranářů...

5. července 2026  8:12

USA vyhrávají jako nikdy předtím, chválil Trump ve výroční řeči. Mluvil o zlatém věku

Americký prezident Donald Trump během oslav 250. výročí nezávislosti Spojených...

Americký prezident Donald Trump dnes ve svém 40minutovém projevu u příležitosti 250. výročí nezávislosti Spojených států hovořil o amerických vojenských a vesmírných úspěších, své politické agendě, o...

5. července 2026  7:25

Češi opouštějí „mamahotel“ až po 25 letech. Extrém jsou Chorvaté, ukazují data

Premium
Ilustrační snímek

Mladí Češi opouštějí byty svých rodičů v průměru v pětadvaceti letech. Jsou tak na evropském průměru, zjistila data společnosti Eurostat. V porovnání se situací před deseti lety se na vlastní nohy...

5. července 2026

Malá rybka, velký problém. Nedostatek ančoviček může zdražit i oblíbeného lososa

Rybářská loď u pobřeží Peru při lovu ančoviček (19. listopadu 2023)

Jedna z nejžádanějších komodit současnosti je v ohrožení. Výpadek dodávek je mnohem větší než byl u ropy při blokádě Hormuzského průlivu a silnější je i reakce trhů. Celosvětová produkce v tomto...

5. července 2026

Ženy v růžovém jako podporovatelky režimu. Islamismus v Íránu ustupuje

Premium
Vojenská přehlídka s růžově natřenými zbraněmi a vozidly uspořádaná Islámskými...

Íránský režim a jeho podporovatelé zveřejňují videa, v nichž vystupují jeho dřívější odpůrci, včetně žen v západním stylu oblečení a s nezakrytými tvářemi. Cení režim za obranu země. Někteří kritici...

5. července 2026

Test letních hospodských zahrádek: někde točí pod míru, ceny vyletěly i mimo Prahu

Premium
Pod Radyní, Starý Plzenec

Horké letní dny a výlety v přírodě vybízejí k tomu, aby se člověk alespoň na chvíli zchladil perfektně načepovaným pivem, ideálně u vody nebo ve stínu stromů. Redaktoři iDNES.cz se proto vydali v...

5. července 2026

Sedl si do smyčky a ta praskla. Na Grossglockneru se zranil český horolezec

ilustrační snímek

Na nejvyšší rakouské hoře Grossglockner se těžce zranil český horolezec. Po přetržení jisticí smyčky se nedaleko vrcholu zřítil deset metrů. Vrtulník jej převezl do nemocnice, uvedla dnes policie ve...

4. července 2026  22:25

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.