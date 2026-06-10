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USA považuje za spojence jen desetina Evropanů, čekají na konec Trumpa

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  9:47
Na historické minimum klesla evropská důvěra ve Spojené státy jako „záruku bezpečnosti“. Vyplývá to z nového průzkumu, v němž jen každý desátý obyvatel z 15 evropských zemí vnímá USA jako spojence. Většina lidí ve všech zemích, které se do průzkumu zapojily, pochybuje, že by jim Spojené státy přišly v případě napadení na pomoc.
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Průzkum, který zveřejnila Evropská rada pro zahraniční vztahy (ECFR), odhalil „hlubokou evropskou nedůvěru vůči USA“, uvedli jeho autoři. Do průzkumu, který se uskutečnil letos v květnu, se zapojili lidé v Bulharsku, Dánsku, Estonsku, Francii, Itálii, Maďarsku, Německu, Nizozemsku, Polsku, Portugalsku, Rakousku, Španělsku, Švédsku, Švýcarsku a Velké Británii.

ECFR zveřejnila tento průzkum před klíčovými summity G7 a NATO, které se budou konat v nadcházejících týdnech ve Francii a v Turecku.

Mnoho Evropanů má podle zjištění průzkumu pocit, že se vztahy s Washingtonem zlepší, jakmile nynější prezident Donald Trump opustí úřad. Mezitím jsou ale čím dál připravenější se chránit před nespolehlivostí USA posílením evropské obrany.

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K sílícímu evropskému pragmatismu podle zprávy ECFR přispěla blízkovýchodní agrese amerického prezidenta, hrozby proti Grónsku, sliby stažení vojsk z evropských základen a skepse ohledně budoucnosti NATO.

„Na celém kontinentu existuje jasná podpora pro snížení závislosti na Washingtonu,“ uvedla slovenská politoložka Jana Kobzová, spoluautorka průzkumu a vedoucí politická analytička ECFR. „Evropané jsou stále více nakloněni vyšším výdajům na obranu a, co je zásadní, projevují pozoruhodnou míru důvěry v to, že sousední země by jim v případě krize přišly na pomoc,“ říká.

Z průzkumu vyplynulo, že průměrně jen 11 procent obyvatel ze třinácti zemí EU plus Švýcarska a Velké Británie nyní vnímá Spojené státy jako spojence. Před šesti měsíci to bylo 16 procent a v listopadu 2024 ještě 22 procent. Převažuje názor, že Spojené státy jsou nyní „nezbytným partnerem“, ačkoli 13 procent evropské veřejnosti uvedlo, že vnímají USA jako rivala a 12 procent jako přímého protivníka, píše deník The Guardian.

„Na pomoc by nepřišli“

Většina obyvatel ve všech zemích zapojených do průzkumu už nevěří, že by jim USA v případě útoku přišly na pomoc. S výjimkou Bulharska se většina lidí – včetně zemí s významnými krajně pravicovými stranami, jako jsou Francie, Itálie, Nizozemsko a Švédsko - domnívá, že by jim v podobném scénáři pomohly „alespoň některé evropské země“, dodal The Guardian.

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Téměř ve všech dotazovaných zemích většina respondentů uvedla, že by jejich země měla snížit svou strategickou závislost na americké vojenské technice. O dost menší podporu však měla myšlenka snížit domácí veřejné výdaje, aby bylo možné financovat vyšší rozpočty na národní obranu.

A nízkou podporu měla mezi dotázanými také možnost nahradit NATO novým, pouze evropským obranným orgánem; téměř ve všech zemích s výjimkou Bulharska převládal názor, že vztahy mezi USA a Evropou se po Trumpově odchodu „pravděpodobně zlepší“.

Navzdory rostoucím nákladům na energii uvedlo 44 procent Evropanů, že by bylo „spíše špatným“ nebo „velmi špatným“ nápadem obnovit dovoz ropy a plynu z Ruska.

Ambice Ukrajiny připojit se k EU ale evropské veřejné mínění nadále rozdělují. Respondenti v zemích jako Maďarsko, Bulharsko, Rakousko, Německo a dokonce i Estonsko, které je jedním z nejvěrnějších stoupenců Kyjeva, „v současné situaci“ přijetí Ukrajiny spíše odmítají, než aby ho podporovali, dodal The Guardian.

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