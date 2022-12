USA: politické vasektomie. Prý solidarita se ženami, ale spíš aktivismus

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet tři měsíce zdarma

Má to být solidarita se ženami, ale vypadá to jako aktivismus. V Americe to najednou vypadá, že se liberálové právě dozvěděli, že sex bývá jednou z hlavních příčin těhotenství.