Po zákazu potratů v USA roste počet sterilizací u mužů i žen, zjistila studie

Skupina výzkumníků pod vedením Jacqueline Ellisonové zpracovala data z akademických zdravotních zařízení. Porovnávali období 2019 až 2022, tedy do rozhodnutí soudu, s obdobím 2022 až 2023.

Výzkum se zaměřil na lidi od 18 do 30 let, u nichž je větší pravděpodobnost, že by později dobrovolné sterilizace mohli litovat, uvedli autoři a autorky studie. U žen se trvalé antikoncepce dosahuje podvázáním vejcovodů, u mužů vasektomií.

Před červnem 2022 podstoupilo v USA měsíčně sterilizaci v průměru 2,8 žen a jeden muž na 100 tisíc obyvatel. Po rozhodnutí soudu lidé do 30 let projevili nebývalý zájem o tyto zákroky, šlo v průměru o 58 žen a 27 mužů za měsíc na 100 tisíc obyvatel. Po prvotní reakci se zase čísla přiblížila k dřívějším průměrům. Ale zatímco u mužů to je opět zhruba jeden zákrok za měsíc na 100 tisíc mužů, o žen je nový průměr 5,8 zákroku a zájem stoupá rychleji než dřív, shrnula závěry studie AFP.

„Zásadní rozdíl v poměru četnosti těchto dvou zákroků pravděpodobně odráží skutečnost, že za prevenci těhotenství jsou v drtivé většině zodpovědné mladé ženy,“ uvedla Ellisonová, odborná asistentka na katedře zdravotní politiky a managementu na Pitt School of Public Health v Pittsburghu v Pensylvánii. Ženy, jež mohou otěhotnět, podle ní „neúměrně pociťují zdravotní, sociální a ekonomické důsledky zákazu potratů“.

Autoři studie také upozorňují, že sterilizační zákroky u žen jsou mnohem složitější a dvakrát až šestkrát dražší než u mužů.

V červnu 2022 nejvyšší soud USA zrušil přelomové rozhodnutí v kauze Roeová versus Wade z roku 1973, které stanovilo právo na potrat plošně v celých Spojených státech přibližně do 22. týdne těhotenství.

Od té doby o pravidlech pro potraty rozhodují jednotlivé státy, čehož politici Republikánské strany využili ke striktnímu omezení přístupu k tomuto typu zdravotní péče.

Zákaz interrupcí teď platí ve 14 státech, v dalších sedmi jsou výrazně omezeny. Potraty jsou i jedním z velkých témat listopadových amerických prezidentských voleb.