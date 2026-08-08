Obdivovatel Trumpa přebírá Kolumbii. USA mu už slíbily miliardu na boj s kartely

Ministerstvo zahraničí v prohlášení uvedlo, že „ve spolupráci s Kongresem plánují Spojené státy oznámit pomoc ve výši miliardy dolarů, která bude součástí bezpečnostního balíčku na podporu toho, aby vláda prezidenta de la Esprielly dosáhla našich společných cílů“.Nový kolumbijský prezident, který je obdivovatelem šéfa Bílého domu Donalda Trumpa, ve svém prvním projevu ve funkci hlavy státu slíbil, že v Kolumbii nastolí pořádek a zlikviduje „narkoteroristy“.
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V Kolumbii těsně vyhrál pravičák de la Espriella podporovaný Trumpem
Možnosti dialogu se podle něho naprosto vyčerpaly. Agentura AFP píše, že to řekl v narážce na to, že vláda předchozího levicového prezidenta Gustava Petra s guerillovými skupinami jednala. De la Espriella se chce co nejdříve připojit k Trumpem založenému regionálnímu uskupení pro boj proti kartelům nazvanému Štít Amerik.
De la Espriella, který má kolumbijské i americké občanství, nabídl, že bude hostit americké vojáky na kolumbijském území, chce bombardovat kokainové laboratoře v džungli, postavit obří vězení a omezit státní aparát.
Jeho inaugurace se konala netradičně ve městě Cali, nikoliv v sídle Kongresu v Bogotě. Zúčastnil se jí například šéf mezinárodní fotbalové federace FIFA Gianni Infantino nebo libertariánský argentinský prezident Javier Milei. Bývalý kolumbijský prezident Petro se slavnosti odmítl zúčastnit.
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22. června 2026