Přehození odpovědnosti na Evropu, míní Tusk o Trumpovu zdánlivém obratu

Polský premiér Donald Tusk varoval před iluzemi ohledně změny postoje amerického prezidenta Donalda Trumpa k ruské invazi na Ukrajinu. Šéf Bílého domu v úterý navzdory svým dřívějším vyjádřením prohlásil, že Ukrajina by mohla s podporou Evropské unie a NATO dobýt zpátky veškeré území, které ztratila ve válce s Ruskem a že by možná mohla zajít i dál.
„Za tímto překvapivým optimismem se ukrývá oznámení menší zaangažovanosti Spojených států a přehození odpovědnosti za ukončení války (na Ukrajině) na Evropu,“ napsal ve čtvrtek Tusk na sociální síti X. „Lepší pravda než iluze,“ dodal.

Agentura Reuters připomíná, že Trumpův úterní rétorický obrat někteří diplomaté přijali s úlevou. U jiných ale vzbudil podezření, že americký prezident má v úmyslu nechat na Evropě, aby se o podporu Ukrajiny ve válce s Ruskem postarala sama bez Spojených států.

Ukrajina by mohla s podporou EU a NATO dobýt zpátky veškeré území, uvedl Trump

Polský národněkonzervativní prezident Karol Nawrocki ve středu Trumpovo vyjádření označil za „skvělé“. Tusk a Nawrocki se shodují na potřebě podporovat Ukrajinu v její obraně proti ruské agresi.

Nicméně pro prezidenta jsou prioritou vztahy s Trumpovou administrativou a zastává názor, že EU by se do obrany neměla zapojovat.

Proevropský premiér Tusk, někdejší předseda Evropské rady, říká, že sedmadvacítka by při hledání možností, jak déle než tři a půl roku trvající válku ukončit, měla hrát roli společně s NATO a se Spojenými státy, píše Reuters

