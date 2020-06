Vražda, řekl žalobce. Policistu z Atlanty obvinili ze zastřelení černocha

Bělošský policista Garrett Rolfe, který Brookse 12. června dvakrát střelil do zad, byl o den později propuštěn poté, co se objevily videozáznamy celého incidentu.

Nyní čelí obvinění z vraždy, ale i z útoku smrtící zbraní, uvedl na tiskové konferenci v Atlantě okresní návladní Paul Howard. V případě, že bude shledán vinným, mu hrozí doživotí, ale i trest smrti, dodal Howard.

Brooksově smrti předcházela potyčka s policisty poté, co muž usnul v autě u restaurace rychlého občerstvení a následně neprošel dechovou zkouškou na alkohol.

Když se jej snažil příslušník pořádkových složek zatknout, strhla se šarvátka, při níž Brooks zřejmě jednomu z policistů vzal jeho taser a dal se na útěk. V jednu chvíli pak paralyzérem namířil na jednoho z policistů. Rolfe následně prchajícímu vpálil dvě kulky do zad.

Podle návladního Howarda Rolfe do Brookse poté, co ho střelil, ještě kopl. Druhý z policistů přítomných na místě činu, Devin Brosnan, pak stál na těle zraněného muže, který bojoval o život. Brooks zemřel po převozu do nemocnice. Howard vysvětlil, že Brosnan bude s prokuraturou spolupracovat a že byl obviněn z napadení a porušení přísahy.

Lidé v Atlantě po smrti Brookse vyšli do ulic. Restauraci, u níž se incident odehrál, zapálili a zablokovali také dálnici. Více než 100 lidí požadovalo, aby byli dva strážníci v souvislosti se zabitím Brookse obviněni.

Ve Spojených státech v poslední době přibývá incidentů podněcujících současné protesty proti policejní brutalitě a rasismu. Ty se konají již několik týdnů, odstartovala je smrt černocha George Floyda. Ten zemřel na konci května při zatýkání ve městě Minneapolis. Bělošský policista, který mu téměř devět minut klečel na krku, nyní čelí obvinění z vraždy.