Jsem ochrnutý, křičel muž. Policisté ho vytáhli z auta za vlasy

Auto Clifforda Owensbyho viděli policisté vyjíždět od domu, v němž se podle jejího podezření provozuje obchod s drogami. Rozhodli se proto vůz zastavit. Řídil ho devětatřicetiletý muž. Když ho policie žádala, aby vystoupil, odmítl s tím, že je ochrnutý.

Muž opakovaně uvedl, že nemůže pohybovat nohama, a chtěl si nechat zavolat nadřízeného. „Takhle, já vám pomohu ven a potom zavolám nadřízeného,“ vyjednával policista. Později však přitvrdil: „Tak buďto budete spolupracovat, nebo vás z auta vytáhnu. Chápete, jaké máte možnosti?“ řekl. Nakonec muže z vozu brutálně vytáhli za paže a za vlasy.

V autě poté našli 22 450 dolarů (necelého půl milionu korun). Incident se odehrál 30. září ve městě Dayton v americkém Ohiu. Starostka města Nan Whaleyová označila záběry za „velmi znepokojující“. Incidentem se chtějí zabývat lidskoprávní skupiny.

„Vytáhnout tohoto muže – paraplegika – z auta za vlasy je naprosto nepřijatelné, nelidské a vrhá to špatné světlo na naše město,“ uvedl Derrick Foward z lidskoprávní organizace National Association for the Advancement of Colored People (NAACP).

Zástupce policie Jerome Dix řekl, že policisté jednali v souladu se zákonem i jejich resortní politikou. „Zatýkání někdy není hezké, ale je nezbytnou součástí vymáhání práva a udržení veřejné bezpečnosti,“ řekl pro Dayton Daily News.