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Výzva k odstranění Trumpa? Na trávníku ve Washingtonu se objevil číselný symbol

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  12:36
Americká policie vyšetřuje velký otisk číslic 8647 na trávníku prostranství National Mall v centru Washingtonu. Číselná série je vykládána jako vyjádření odporu vůči prezidentovi Donaldu Trumpovi. První dvojčíslí bývá v americkém pohostinství používáno jako symbol pro odstranění položky z menu či vyhození hosta. Číslo 47 pak odpovídá pořadí, které má Trump v historickém seznamu amerických prezidentů.
Zbytky obrovského otisku čísel 8647 na trávníku v parku National Mall ve...

Zbytky obrovského otisku čísel 8647 na trávníku v parku National Mall ve Washingtonu. (11. června 2026) | foto: Reuters

Policie vyšetřuje obrovský otisk čísel 8647 na trávníku v parku National Mall...
Policie vyšetřuje obrovský otisk čísel 8647 na trávníku v parku National Mall...
Zbytky obrovského otisku čísel 8647 na trávníku v parku National Mall ve...
Policie vyšetřuje obrovský otisk čísel 8647 na trávníku v parku National Mall...
23 fotografií

V oblasti National Mall jsou v neděli očekávány davy lidí, kteří budou sledovat soutěž Ultimate Fighting Championship (UFC) ve smíšených bojových uměních pořádanou na Trumpovy 80. narozeniny.

Trump pro tuto příležitost nechal u Bílého domu postavit kontroverzní arénu. Sportovní událost je oficiálně součástí oslav 250. výročí založení USA. Diváci budou moci zápasy sledovat na obrazovkách v parku The Ellipse, který se rozkládá mezi Bílým domem a National Mall.

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Živé záběry z kamery umístěné na vrcholu Washingtonova památníku ukazují číslice, které se objevily ve formě suché trávy podél velké části National Mall, východně od Památníku druhé světové války. Není jasné, kdy se tam poprvé ukázaly. Na fotografiích National Mall od agentury Getty Images pořízených 5. června číslice nejsou vidět.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Ve čtvrtek odpoledne místního času číslice nebyly ze země jednoduše zřetelné. Svědci řekli CNN, že pohotovostní složky zatarasily oblast vozy, zatímco parašutisté americké armády přistávali na National Mall při nácviku oslav 250. výročí vzniku USA.

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„Kdokoli se podílí na politickém násilí a kultuře atentátů, nebo je podporuje, musí být co nejdůrazněji odsouzen,“ řekl mluvčí Bílého domu Davis Ingle.

Tajná služba a Federální úřad pro vyšetřování (FBI) uvedly, že incident vyšetřuje americká parková policie. Tajná služba s ní začne spolupracovat poté, co bude vypátrán podezřelý, sdělil CNN zdroj z bezpečnostních složek.

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„Ministerstvo jakékoli výhrůžky prezidentovi bere velmi vážně a naše parková policie incident vyšetří a odpovědné osoby dožene k odpovědnosti,“ uvedl mluvčí ministerstva vnitra, jež National Mall spravuje.

Součíslí 8647 je spojováno s opozicí proti Trumpovi, avšak jeho administrativa ho vykládá jako fyzickou výhrůžku šéfovi Bílého domu. Ministerstvo spravedlnosti v dubnu obvinilo bývalého ředitele FBI Jamese Comeyho z vyhrožování prezidentovi poté, co na platformě Instagram zveřejnil fotografii mušlí vyskládaných v písku do tvaru číslic 8647.

12. června 2026
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