Dal slib policii, že se vzdá po 15 000 lajcích na Facebooku. Skutek utek

Devětadvacetiletý Jose Simms se podle americké policie pravděpodobně skrývá v New Yorku a momentálně je na něj vydáno dokonce sedm zatykačů. Vyšetřovatelé ho začali hledat poté, co se nedostavil k soudu. Simms má na kontě řadu provinění, od narušování veřejného pořádku až po ohrožení dítěte.

Poručík Brett Johnson z policejního sboru v Torringtonu ve státě Connecticut ve středu na Facebooku oznámil, že ho Simms kontaktoval prostřednictvím sociální sítě a nabídl mu netradiční výměnný obchod. Muž se dobrovolně přihlásí na policii, ale pouze za předpokladu, že policejní příspěvek na Facebooku s jeho fotkou získá nejméně 15 000 lajků (označení: to se mi líbí).

Této dohodě navíc podle Johnsona předcházelo obtížné smlouvání, protože Simms zpočátku požadoval alespoň 20 000 lajků. „Bude to obtížné, ale proveditelné,“ uvedl Johnson pro list The Guardian. Uživatele sociálních sítích však vyzval k tomu, že policie ocení jakékoliv informace, které povedou k Simmsovu nalezení, a to bez ohledu na počet lajků.



Postup torringtonské policie se však nezamlouvá odborníkům. Podle Maki Haberfeldové, která je expertkou na etiku policejní práce, používá Simms sociální média k manipulaci se sdělovacími prostředky i policisty. Ti by podle Haberfeldové neměli přistoupit na podobné vyjednávání s podezřelým.



Pachatel se nepřihlásil, navzdory splnění požadavku

„Simms mění celou situaci na vtip. Lidé se začnou dívat na porušení zákona jako na hru,“ popisuje expertka. Simmse na Facebooku kontaktovala agentura AP, které řekl, že myslí dohodu vážně. „Chtěl jsem je pobídnout v tvrdé práci, kterou odvádí, aby mě chytili,“ napsal Simms.



A zatím to vypadá, že kritici mají pravdu. Příspěvek nasbíral ke čtvrtečnímu odpoledni více než 22 000 lajků, avšak Simms se zatím policistům nevzdal.

Ještě ve čtvrtek dopoledne však tvrdil, že vznesená obvinění vyplývají z jeho domácích problémů a že je už ze života na útěku unavený.

„Každých pět sekund se ohlížím přes rameno a jsem ve velkém stresu,“ postěžoval si Simms. „Stoprocentně je to manipulace a pro policii to není etické,“ uzavřela Haberfeldová, podle které se muž dobrovolně sám nevydá.