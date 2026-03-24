Americká policie zatkla muže, který nemá nohy ani ruce. Viní ho z vraždy

Marylandský okres Charles oznámil, že požádal o Webberovo vydání z Virginie a že bude obviněn z vraždy prvního stupně.
Webber v eseji pro pořad Today v roce 2023 uvedl, že mu lékaři kvůli vážné infekci krve amputovali obě nohy a ruce, když mu bylo deset měsíců. Šanci na přežití mu tehdy prý dávali tříprocentní, nakonec se ale stal profesionálním hráčem cornholu.
Šerif okresu Charles uvedl, že Webber zastavil a požádal dva spolujezdce na zadních sedadlech, aby mu pomohli vytáhnout oběť z auta. Oba to odmítli, vystoupili a zavolali policii.
Webber mezitím ujel i s tělem, uvedl šerif. O dvě hodiny později obyvatel zhruba 16 kilometrů vzdálené obce Charlotte Hall našel na zahradě tělo. Sedmadvacetiletý Michael Wells byl na místě prohlášen za mrtvého.
Americká cornholeová liga v prohlášení na Facebooku napsala, že ví, jakým Webber čelí obviněním. Zároveň ale uvedla, že se k věci nebude vyjadřovat.