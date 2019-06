Dítě údajně ukradlo panenku. Policista zatkl rodiče a hrozil jim zabitím

Incident se odehrál na konci května a na mobilní telefon ho natočili kolemjdoucí. Snoubenci Dravon James a Iesha Harperová vypověděli, že neměli nejmenší tušení, že jejich dcera při odchodu z obchodu se zlevněným zbožím Family Dollar odnesla bez placení panenku.



Čtyřiadvacetiletá Harperová je těhotná a s partnerem má kromě čtyřleté holčičky ještě jednu dceru. Rodina z obchodu zamířila do bytového komplexu, kde žije jejich chůva.

Když dojeli na místo, přišel k autu policista, který s napřaženou zbraní otevřel dveře u řidiče. „Dej ruce nahoru, střelím tě přímo do obličeje,“ křičel rozčílený strážce zákona, který rodinu společně s kolegou pronásledoval bez použití houkačky nebo výstražného světla. „Nemůžu dát ruce nad hlavu, držím dítě,“ odpovíděla mu Harperová.

Ani to policistu nevyvedlo z míry. „Když ti něco řeknu, tak to uděláš,“ odpověděl. „Měli jsme zdvižené ruce a snažili jsme se zůstat v klidu, aby nás nezastřelil, protože okamžitě vytáhl zbraň. Myslel jsem si, že nás všechny na místě popraví,“ popsal Ames.

„Můžu tě zastřelit přímo před tvýma dětma,“ měl údajně policista říct Harperové, který při svém vyjadřování používal jeden vulgarismus za druhým.

Policie po zveřejnění videa okamžitě zahájila interní vyšetřování. „Stejně jako ostatní mě rozrušila slova a chování našeho policisty,“ uvedla policejní šéfka Jeri Williamsová. Oba zasahující policisté byli podle ní okamžitě staženi z práce v terénu.

"Having been a cop for 30 years, you kind of sit back and say, 'what was going on?' And that's what we need to address." @brahmresnik's full interview with Phoenix Police Chief Jeri Williams: https://t.co/HM3OFF1Cq4 pic.twitter.com/qWRK0XlyaE