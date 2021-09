Scéna jako z Divokého západu. Na hranicích USA odhánějí migranty bičem

Tisíce většinou haitských běženců se nyní přes řeku Rio Grande snaží dostat do Spojených států. Vodní hladinu mnozí z nich překonávají tam a zpátky, protože se do Mexika vrací pro zásoby vody a potravin. Ty totiž v improvizovaném táboře pod mostem na americké straně nemají.



Na záběrech agentury Reuters je zřejmé, že se jim v tom američtí pohraničníci snaží zabránit. A někteří se při tom vžili do hrdinů z Divokého západu. Na koních a v kovbojských kloboucích najíždějí na lidi ve vodě a v rukou mají šňůry podobné biči či lasu, se kterými před běženci švihají.

Jeden muž kvůli tomu padá zpět na dno. Brzy vstane a zkouší to znovu, ale jezdec na koni mu před obličejem znovu zamává bičem. Někteří běženci nicméně právě díky tomu proklouzli kolem, jiní se pokusili řeku přebrodit v hlubších místech.



Chování strážců hranic odsoudil i Bílý dům. „Právě jsme ty záběry viděli. Je hrozné to sledovat. Potřebuji však víc informací. Neumím si představit, v jaké situaci by to bylo vhodné. Zcela jistě to ani nenavrhuji. Ale viděli jsme to teprve před chvílí,“ řekla mluvčí prezidenta Joea Bidena Jen Psakiová.



Náčelník pohraničníků Raul Ortiz uvedl, že se incident vyšetřuje. Chce se prý ujistit, že „zde nebylo žádné nepřijatelné jednání ze strany bezpečnostních složek“. Dodal nicméně, že je občas těžké rozeznat běžence od pašeráka.

Také ministr vnitřní bezpečnosti Alejandro Mayorkas přislíbil, že se záležitost prošetří. Poznamenal však, že se dlouhé otěže používají „k zajištění kontroly nad koňmi“. Upozornil také, že každý, kdo se pokusí nelegálně překročit hranici USA, bude vrácen zpět na Haiti.

„Vaše cesta nebude úspěšná a vy jen ohrozíte život svůj i své rodiny,“ vzkázal uprchlíkům. Mayorkas odhaduje, že úřady denně vypraví jeden až tři repatriační lety. Celkem se pod mostem shromáždilo až 12 tisíc lidí, píše agentura Reuters. Zhruba polovinu z nich už však Američané deportovali.



Haiťané ve velkém prchají do Spojených států zejména od ničivého zemětřesení z roku 2010. V poslední době k nestabilitě v jejich zemi přispěl i atentát na prezidenta Jovenela Moïseho. „Na Haiti není bezpečno. Je tam politická krize,“ říká osmatřicetiletý Fabricio Jean, který přijel do Texasu i s manželkou a dvěma dcerami.