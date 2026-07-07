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USA podnikly sérii útoků na Írán v reakci na údery na lodě

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  23:25aktualizováno  23:33

Ilustrační snímek | foto: redakce s využitím AI, Midjourney

Americká armáda oznámila, že podnikla sérii útoků proti Íránu v reakci na íránské údery proti třem komerčním plavidlům proplouvajícím Hormuzským průlivem, uvedly agentury.

Oblastní velitelství amerických ozbrojených sil CENTCOM v prohlášení uvedlo, že tyto útoky Íránu "způsobí velké škody za to, že se zaměřil na komerční plavidla a zaútočil na ně".

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