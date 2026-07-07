Oblastní velitelství amerických ozbrojených sil CENTCOM v prohlášení uvedlo, že tyto útoky Íránu "způsobí velké škody za to, že se zaměřil na komerční plavidla a zaútočil na ně".
USA podnikly sérii útoků na Írán v reakci na údery na lodě
Vyostřená atmosféra na summitu NATO trvá. Babiš na fóru dostal čestné místo
Od našich zpravodajů v Turecku Zatím to moc nevypadá, že na summitu NATO v turecké Ankaře bude Česká republika mluvit jednotně. Prezidenta Petra Pavla sice předběžné opatření Ústavního soudu vypravilo na akci v rámci české...
OBRAZEM: Festival nejtvrdší muziky otevřely soutěže v bolestivých disciplínách
Na trutnovském Bojišti odstartovala pětidenní uznávaná přehlídka nejtvrdší metalové hudby Obscene Extreme. Součástí prvního dne 27. ročníku je i Freak Festival se soutěžemi v bizarních a často velmi...
V džínách naostro rozdráždila Ameriku. Lolitku z ní udělala vlastní matka
Desítky let před tím, než část světa pobouřila Sydney Sweeney v reklamě na džíny, vzbudila v upjatém denimu skandál náctiletá Brooke Shieldsová. Za její kariérou, která často hraničila s dětskou...
OBRAZEM: Do Karlových Varů přišla nejen „smetánka“, ale i politici a manažeři
Politici, vlivní manažeři i hvězdy showbyznysu. Jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech přilákal do lázeňského města desítky prominentních hostů. Podívejte se v...
Vládní delegace dorazila do Ankary. Macinka si před odletem rýpl do Pavla
Od našich zpravodajů v Ankaře Premiér Andrej Babiš (ANO) v čele české delegace v úterý dopoledne dorazil do Ankary. Krátce po poledni přiletět také prezident Petr Pavel. Premiér před odletem zopakoval, že v úterý se koná...
USA podnikly sérii útoků na Írán v reakci na údery na lodě
Americká armáda oznámila, že podnikla sérii útoků proti Íránu v reakci na íránské údery proti třem komerčním plavidlům proplouvajícím Hormuzským průlivem, uvedly agentury.
Na summitu se míjeli. Dáme selfie, když mě na večeři posadí s Pavlem, žertoval Babiš
Od našich zpravodajů v Turecku Premiér Andrej Babiš (ANO) s manželkou Monikou vyrazil na neformální večeři pro hlavy států a vlád pořádanou prezidentem Turecka Recepem Tayyipem Erdoganem s chotí. Na stejnou akci se jen několik...
Spojené státy zrušily výjimku pro prodej íránské ropy, ceny prudce rostou
Americké ministerstvo financí po útocích na tankery v Hormuzském průlivu zrušilo výjimku umožňující prodej íránské ropy. Ceny ropy poté prudce vzrostly.
Tragická nehoda tří kamionů na Pražském okruhu. Jeden řidič zemřel
Tragická nehoda tří nákladních vozidel blokovala přes šest hodin Pražský okruh ve směru na dálnici D5. Při nehodě zemřel jeden člověk. Policie dopravu odkláněla, v okolí se tvořily kolony. Krátce po...
Hodinu po půlnoci koalice prosadí zákon, který vládě usnadní zadlužování
Poslanci projednávají návrh směřující k rozvolnění rozpočtových pravidel. Do Sněmovny ho vrátil Senát. Opozici návrh děsí, protože podle ní umožní vládě ANO, SPD a Motoristů nekontrolované utrácení a...
Le Penová se nevzdává. Budu kandidovat na prezidentku a u soudu se bránit, řekla
Vůdkyně francouzské krajní pravice Marine Le Penová po úterním verdiktu odvolacího soudu oznámila, že příští rok bude kandidovat v prezidentských volbách. Kvůli části rozsudku se také obrátí na...
Babišovo přivítání s Leyenovou, večeře lídrů. Jak vypadal první den summitu NATO
Od našich zpravodajů v Turecku České i zahraniční delegace v úterý dorazily do turecké Ankary, kde začal summit NATO. Na místě jsou kromě české hlavy státu a představitelů vlády také světoví lídři včetně amerického prezidenta...
Velké požáry na Tachovsku. K hašení hasiči povolali také letadlo
S velkým požárem pole bojovali v úterý odpoledne desítky profesionálních i dobrovolných hasičů nedaleko Kšic na Tachovsku. Požár se zde rozšířil na ploše přibližně 12 hektarů. Hasiči stále likvidují...
Lze se z fronty vrátit k běžnému žití? Ve Varech měl premiéru film Zemřít za život
Světová premiéra ukrajinského dokumentu Zemřít za život se odehrála v pondělí 6. července v rámci 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Režisérka Yuliia Hontaruk snímek uvedla v...
Česko letos splní dvouprocentní cíl výdajů na obranu, ukazují odhady NATO
Česko podle odhadů NATO letos splní cíl výdajů na obranu a vynaloží na ni 2,01 procenta HDP. Zároveň by už letos mělo pět členských států aliance splnit nový cíl vydávat na obranu 3,5 procenta...
Hypotéky, cenné papíry i vedlejší příjem. Co prozradili Piráti v majetkovém přiznání
Poslanecký klub Pirátské strany je jedním z nejvíce obměněných oproti minulému volebnímu období, o čemž svědčí i výpisy z majetkových přiznání. Například poslankyně Hana Ančincová si chvíli po...
Měli bychom kontrolovat Grónsko, ale poškodilo by to vazby v NATO, řekl Trump
Spojené státy by měly mít kontrolu nad Grónskem, zopakoval americký prezident Donald Trump na schůzce se svým tureckým protějškem Recepem Tayyipem Erdoganem. Šéf Bílého domu ale uznal, že by takovým...