USA podle Zelenského navrhly, aby se v Miami konala přímá jednání i s Rusy

Američané podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského navrhli, aby se přímých jednání v Miami o možném konci ruské války na Ukrajině účastnili zástupci Spojených států, Ukrajiny i Ruska. Informovala o tom agentura AFP. Američané s Ukrajinci na Floridě jednali v pátek, v sobotu se sešli s ruskou stranou. Ruský vyjednávač Kirill Dmitrijev novinářům řekl, že jednání byla konstruktivní a budou pokračovat v neděli.

USA podle Zelenského navrhly, aby se v Miami konala přímá jednání i s Rusy. | foto: Reuters

„Pokud to dobře chápu, navrhli tento formát: Ukrajina, Amerika, Rusko,“ řekl Zelenskyj. Poznamenal, že by na jednání mohli být přítomni i zástupci evropských zemí a že „by bylo logické mít takovou společnou schůzku ... poté, co nám budou jasné výsledky schůzky, která se už konala“.

Později podle agentury Reuters uvedl, že Ukrajina bude návrh a trojstrannou schůzku podporovat, pokud povede k dalším výměnám vězňů a otevře cestu k setkání prezidentů. Zároveň ale vyjádřil pochybnost, jestli setkání tří stran přinese něco nového.

„Rozhovory pokračují konstruktivně“

AFP pak přinesla další vyjádření ukrajinského prezidenta, v němž apeluje na USA, aby vyvinuly větší tlak na Rusko, a vyjadřuje přesvědčení, že pouze Spojené státy jsou schopny přesvědčit Rusko, aby ukončilo válku na Ukrajině.

Ruský vyjednávač Dmitrijev v sobotu večer SEČ dorazil do Miami, kde se sešel se zmocněncem amerického prezidenta Donalda Trumpa Stevem Witkoffem a Trumpovým zetěm Jaredem Kushnerem. Šéf americké diplomacie Marco Rubio před jednáním nevyloučil, že se k diskusím připojí také.

„Rozhovory pokračují konstruktivně. Již začaly, budou pokračovat dnes a také zítra (v neděli),“ citovala agentura Reuters Dmitrijevovo vyjádření pro média.

Trumpův plán: Krym a Donbas uznají USA za ruské, Ukrajina přijde o většinu armády

AFP připomíná, že američtí vyjednávači se snaží prosadit plán, podle kterého by USA nabídly Ukrajině bezpečnostní záruky, nicméně by se zřejmě od Kyjeva očekávalo, že se vzdá určitých území. To ovšem ukrajinští představitelé i mnoho Ukrajinců odmítají. Zelenskyj v sobotu mluvil o kompromisu v podobě nynější bojové linie.

Rubio v pátek slíbil, že Ukrajina nebude nucena k nějaké dohodě, a řekl, že „mírová dohoda nebude, pokud s ní nebude Ukrajina souhlasit“.

Znám stvořitele bitcoinu. Je to Brit, říká autor knihy Zmizení Satoshi Nakamota

