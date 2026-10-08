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USA neobnoví útoky na Írán před volbami do Kongresu, oznámil Trump

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Aktualizujeme   18:36

Americký prezident Donald Trump během předvolebního shromáždění v Pinnacle Bank Expo Center v Grand Islandu v Nebrasce (5. října 2026) | foto: AP

Spojené státy neobnoví útoky na Írán před listopadovými volbami do amerického Kongresu, uvedl dnes americký prezident Donald Trump s tím, že Washington vede s Teheránem produktivní jednání. Americká blokáda íránských přístavů však bude pokračovat, napsal také na sociální síti Truth Social.

Američané půjdou ke kongresovým volbám 3. listopadu.

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