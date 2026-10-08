Američané půjdou ke kongresovým volbám 3. listopadu.
USA neobnoví útoky na Írán před volbami do Kongresu, oznámil Trump
Vysychající Lipno odhalilo náhrobky, vorový kanál i staré nádraží
Lipno je plné už jen z poloviny a voda se „ztrácí“ dál. Zatím vydatně neprší a ani předpovědi nejsou příliš optimistické. Vydali jsme se proto s fotoaparátem na různá místa lipenské přehrady, která...
OBRAZEM: Na Hrádečku, se Stouny i fenkou Ďulou. Havlovy památné momenty
Dramatik, disident, poslední československý a první český prezident. Redakce iDNES.cz u příležitosti nedožitých devadesátin Václava Havla přináší výběr fotografií, které ho zachycují v některých z...
ŽIVĚ: Uvázlý kamion pod mostem se nedaří vyprostit. Dorazily další dva vyprošťovací tanky
Hasiči se už několik hodin marně pokoušejí vyprostit kamion s vrtnou soupravou uvázlý pod mostem ve Vídeňské ulici v Praze 4. Vyprošťovací tank se porouchal, hasiči ho odstavili. Na místo míří další...
Tělo nalezené ve Frýdeckém lese patří pohřešované ženě. Zemřela v den, kdy zmizela
Bezmála měsíční pátrání po osmatřicetileté Janě Š. z Frýdku-Místku je u konce. Policie na odpoledním brífinku potvrdila, že tělo, které se ve čtvrtek našlo v lese u místní skládky, patří hledané...
Koleje na Václaváku jsou zpět. Po 46 letech spojily Vinohradskou se středem náměstí
Koleje obousměrně spojily Vinohradskou třídu se středem Václavského náměstí. Stalo se tak poprvé po 46 letech. Na první tramvaje si ale počkají do léta příštího roku. Pojďte se na fotografiích a s...
USA neobnoví útoky na Írán před volbami do Kongresu, oznámil Trump
Spojené státy neobnoví útoky na Írán před listopadovými volbami do amerického Kongresu, uvedl dnes americký prezident Donald Trump s tím, že Washington vede s Teheránem produktivní jednání. Americká...
Policie zadržela Ukrajince podezřelé z krádeží aut ve střední Evropě
Policisté z Německa, Česka a Polska po dvouletém vyšetřování krádeží třiačtyřiceti aut v Bavorsku a Bádensku-Württembersku oznámili zadržení čtyř Ukrajinců spojovaných s tímto případem.
Asi chtěla zakrýt nevěru. Manžel ženy obviněné z vraždy novorozence promluvil
O ničem jsem nevěděl, svěřil se ve čtvrtek novinářům manžel ženy obviněné z vraždy novorozence v Rovensku pod Troskami na Semilsku. Na děti zůstal sám a má podezření, že manželka před ním tímto...
Bílá páska, starosta jako štít. Na vlně bouří a chaosu se veze levicový postrach Francie
Francie opět po čase bouří, ulicemi už od konce září pochodují naštvaní studenti a další živly a v ostrých potyčkách se střetávají s těžkooděnci. Podporuje je v tom mimo jiné předseda radikálně...
Spolchemie rozjela novou výrobu, technologie vznikala roky a stála miliardy
Společnost Spolchemie, která vyrábí chemické látky pro průmysl, stavebnictví nebo energetiku, rozjela v areálu nedaleko centra Ústí nad Labem novou výrobu. V jednotce Zebra vznikají takzvané...
Babiše ze závěru kampaně vyřadila horečka. S Hušbauerem si zavolal
Premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš kvůli nemoci vynechal závěr kampaně před komunálními a senátními volbami. Na pražský Opatov ve čtvrtek nedorazil a s kandidátem na primátora Janem Hušbauerem...
Volby bez prezidenta? Možná je to tak lepší, zní v obci, kde žijí Pavel s manželkou
Nadcházející volby proběhnou v Černoučku na Litoměřicku podle všeho jinak, než jak jsou místní v posledních letech zvyklí. Nepřijede dav novinářů, aby u volební místnosti a uvnitř čekal na prezidenta...
Sedm hříchů primátorky. Kdosi poházel po Hradci krabice s kritikou vedení
Na zastávkách i dalších místech v Hradci Králové se pár dní před volbami už podruhé objevily hromady papírových krabiček, jejichž potisk kritizuje primátorku Pavlínu Springerovou (HDK). Odkazuje na...
Jak si právě teď vybrat nejlepší a nejlevnější webhosting na českém trhu?
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RECENZE: Tak nám zabili Švejka! Vyvolávání Haška s Antonínem Holubem má švih i vtip
Kdo je Švejk? Kým byl v době svého zrodu a kým je dnes? To jsou jen některé z mnoha otázek, které si pokládají tvůrci novinky Tak nám zabili Švejka, kterou v premiéře uvedlo pražské Vršovické divadlo...
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Prezident odletěl do Maroka soukromým tryskáčem miliardáře Hubáčka
Už několik dní si hlava státu Petr Pavel užívá dovolenou v Maroku. Nezúčastní se kvůli tomu ani nadcházejících komunálních a senátních voleb. Podle dobře informovaného zdroje iDNES.cz přitom...
Vypadá jako Putin. Ženu v Rusku rozčílila hlava skřítka Dobbyho, hrozila policií
Postarší ruskou ženu v Saratově pobouřila kavárna, která měla za sklem plastovou hlavu domácího skřítka Dobbyho ze série knih a filmů o čaroději Harrym Potterovi. Stěžovala si, že vypadá jako ruský...