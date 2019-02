Konec topení a teplé vody. Čistá energie v USA nestačila na arktický mráz

Ve středu si počasí ošklivě pohrálo například se státem Minnesota na severu USA. Dodavatel energií Xcel Energy musel vyzvat přes 400 000 tamních zákazníků, aby ztlumili termostaty a nepouštěli teplou vodu. Důvodem bylo přetížení systému pro přepravu zemního plynu a jeho (hrozící) nedostatek.

Vrtochy přírody ukázaly, jak nebezpečná je tendence přecházet příliš na obnovitelné zdroje energie jako vítr a sluneční záření. V americkém listu Star Tribune to napsal Isaac Orr z pravicového think-tanku Center of the American Experiment.

Orr argumentoval na příkladu Minnesoty a okolních oblastí. Tvrdil, že větrné elektrárny přestaly téměř pracovat a situaci zachraňoval plyn, jádro a uhlí.

Zákonodárce z Minnesoty proto vyzval, aby přehodnotili plán, podle kterého má do roku 2030 pocházet 50 procent elektřiny z obnovitelných zdrojů. Orr by místo toho zrušil zákaz nových jaderných elektráren.

Munici odpůrcům zelených energií dodaly mrazivé podmínky, které způsobil posun rotující masy chladného vzduchu známé jako polární vír neboli vortex. Za běžných okolností rotuje ve stratosféře nad severním pólem. Toto proudění ale bylo narušeno a posunulo se na jih nad USA. Jedna větev víru zasáhla tento týden do Evropy a výrazně ochladila i Česko.

Od -40 k +20 stupňům. USA sedí na klimatickém tobogánu

Teplotní výkyvy připomínají jízdu na hodně bláznivém toboganu. Přitom pro miliony obyvatel amerického Středozápadu jde o krušnou realitu.

Zatímco ještě ve čtvrtek svíraly oblast rekordně tuhé mrazy, jež místy klesly až pod minus čtyřicet stupňů Celsia, už v neděli si Američané oddychli. Přišla totiž podobně rázná obleva a teploty místy atakovaly až hranici plus dvacet.

Prudká změna počasí může podle agentury AP způsobit větší problémy než sám mráz. Prasklá vodovodní potrubí, rozvodněné řeky, záplavy a poničené silnice - to všechno mohou obyvatelé rozlehlé oblasti kolem Velkých jezer očekávat po prakticky okamžitém přechodu z brutální zimy do slunečného jara.

Například ve státě Illinois, kde se teploty pohybovaly kolem 35 stupňů pod nulou, čekají v těchto dnech meteorologové teploty kolem plus 13 stupňů, možná i vyšší.

V Chicagu mrzlo víc než v Antarktidě

Třeskuté mrazy si už nicméně v USA vybraly svou daň. Vyžádaly si přinejmenším dvanáct obětí. O komplikacích v dopravě ani nemluvě. V řadě okresů zůstaly zavřené školy, firmy i úřady.

Například ve městě Ponsford v Minnesotě byla pocitová teplota, při jejímž výpočtu se zohledňuje například i rychlost větru či vlhkost vzduchu, minus 55 stupňů. V Chicagu bylo ve čtvrtek opět chladněji než v Antarktidě.