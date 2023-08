O půlnoci nakoupit, přes den spát. Američané se adaptují na „upíří“ vedra

Obvykle pusté noční scenérie města ožívají, obchodníci upravují své otevírací doby a fungují po boku klubů a slavících lidí. Jiní kolem půlnoci cvičí a obstarávají si pochůzky a dělníci na stavbách začínají pracovat už ve čtyři ráno.

„Někde ten pohyb dostat musíte,“ říká Hank Behniwal, finanční ředitel ve farmaceutické společnosti, který se svojí ženou Raji posunul rutinní běh po práci až do pozdních hodin. Manželé jsou překvapení, že na předměstí Fort Worth v Texasu jsou v 11 hodin večer jen jedni z desítek běžců, pejskařů a chodců. Jaký největší rozdíl pozorují při pohybu v noci? Musejí se vyhýbat nočním tvorům, jako jsou žáby, mývalové a obří hmyz.

I nakupovat začali Behniwalovi až po deváté večer, místní supermarket je ale i v tu hodinu překvapivě plný. Vedro mění to, jak a kdy lidé utrácejí své peníze.

Internetový obchod Amazon eviduje nárůst vyhledávání zatemňovacích závěsů o 113 procent mezi červnem a začátkem srpna v porovnání se stejným obdobím loni. Lime, pronajímatel elektrických koloběžek, pozoruje nárůst ve využití svých služeb o 25 procent mezi devátou a jedenáctou večer a o dvě procenta mezi první a třetí hodinou ráno.

Data platí pro texaský Austin, kde denní teploty neustále překračovaly 32 stupňů Celsia, a porovnávají červen a únor letošního roku.

Přizpůsobují se lidé i úřady

Svůj denní režim změnila také Neha Manojová, která se letos v létě přestěhovala do Houstonu. Když skončí pracovní den jako programátorka, na pár hodin si zdřímne, probudí se kolem půlnoci, jde nakoupit potraviny a zaplavat si do bazénu ve svém bytovém domě, kde běžně potkává sousedy se stejným úmyslem.

„Chodím spát mnohem později, ale jelikož si dlouho zdřímnu před tím, jsem schopná ráno vstát do práce a celé to opakovat,“ popisuje.

Přizpůsobují se také místní samosprávy, které upravují otevírací doby bazénů a pláží. Austin nedávno oznámil, že šest letních veřejných bazénů zůstane otevřených ještě v září, jelikož vlna veder přetrvává.

Nate Warren, spisovatel ze Starkville v Coloradu, žije v domě bez klimatizace a každý den za poslední dva měsíce se snaží chodit spát co nejpozději, aby v něm vydržel. „Myšlenka je vydržet více méně, než začne svítat. Což se mi daří čím dál tím častěji,“ popisuje.

Nejlépe se mu prý píše kolem deváté večer, když otevře všechna okna v domě a pustí dovnitř vánek. „Když se mi podaří za měsíc ušetřit 100 dolarů (2 200 korun) tím, že změním svoje návyky, udělám to,“ říká Warren, ačkoliv uznává, že si menší klimatizaci nejspíš pořídí v chladnějších měsících, když ceny klesnou.

Dělníci začínají už ve čtyři ráno

Největší změny museli nicméně udělat ti, jejichž práce je přímo ovlivněná vedrem. Některé týmy dělníků z DPR Construction ve Phoenixu nyní začínají už ve čtyři ráno, o hodinu dříve, než je v létě běžné. Jelikož je v tu hodinu pořád tma, pořídila firma na staveniště ohromné světelné stožáry, které „ozáří celý svět“, říká stavební mistr Tom Corey.

Kolem čtvrté se probouzí také Mikael Truesdale, který v San Diegu vyrábí svíčky. Odlévá je každé ráno a potřebuje, aby zatuhly před osmou hodinou, než na dům začne svítit slunce. Jinak přijdou vniveč, popisuje.

„Mám pocit, jako kdybych se skrýval před sluncem,“ řekl Truesdale, který si do domu také nainstaloval zatemňovací závěsy. Výhodou podle něj bylo, že vedro ho inspirovalo k vytvoření své nejprodávanější svíčky s vůní borovice, cypřiše a hřebíčku, které lidem připomínají chladnější dny.

Behniwalovi z Fort Worth renovují dům, do kterého se chtějí nastěhovat na podzim. Malíř a lakýrník, které si najali, na místě pracují až do tří ráno. Kvůli obavám, že budou rušit sousedy, Hank Behniwal zaťukal na všechny okolní dveře a věc jim vysvětlil. Sousedi to prý pochopili. Ačkoliv si na méně spánku pár zvykl, deníku WSJ popsal, že se těší na návrat k běžnému režimu.

„Pokud se tohle bude dít každý rok, budeme se muset zamyslet nad tím, kde chceme bydlet, protože proměnit se každé léto na noční tvory je prostě nepraktické. Máme denní zaměstnání, v noci potřebujeme spát,“ řekl Behniwal.