Prý by to vyšlo na bezmála šest miliard dolarů. Což, uznejme, není za největší ostrov na světě úplně přehnaná cena. Na druhou stranu: byla by to jen první investice. Pobídka pro jeho 57 tisíc obyvatel, aby pochopili, že jim v americkém náručí bude lépe než pod dánskou korunou.
Vyplývá to ze zprávy agentury Reuters, podle které představitelé Trumpovy administrativy zvažují jednorázové platby obyvatelům Grónska v rozmezí 10 tisíc až 100 tisíc dolarů na osobu. Tisková mluvčí Bílého domu to nepotvrdila, přiznala ovšem, že na akvizici ostrova se už pilně pracuje.
Spojené státy potřebují jistotu, že nás nekoupí někdo jiný.