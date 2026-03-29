Pentagon se připravuje na několikatýdenní pozemní operaci v Íránu, píše list

Pentagon se připravuje na několik týdnů trvající pozemní operaci v Íránu. Nejednalo by se však o plnohodnotnou invazi, nýbrž o nájezdy speciálních jednotek a pěchoty. Zatím ale není jasné, jestli americký prezident Donald Trump schválí všechny, některé, nebo žádné z plánů ministerstva obrany, napsal deník The Washington Post s odvoláním na americké představitele. Pentagon se k tomu nevyjádřil.
Pentagon (17. února 2017) | foto: Profimedia.cz

Tryzna v Teheránu (11. března 2026)
Teherán opět čelil útokům. (23. března 2026)
Příslušník policejních složek v Teheránu (23. března 2026)
Teherán dál čelí útokům. (22. března 2026)
Trumpova administrativa v posledních dnech vydává prohlášení, že válka se chýlí ke konci, a současně vyhrožuje, že ji ještě vyostří. Zatímco prezident dal najevo ochotu vyjednat ukončení konfliktu, tisková mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová v úterý varovala, že pokud Teherán neukončí své jaderné ambice a nepřestane vyhrožovat USA a jejich spojencům, je Trump „připraven rozpoutat peklo“.

Sám ale podle mluvčí dosud neučinil žádné rozhodnutí a Pentagon mu pouze připravuje možnosti invaze.

Americký ministr zahraničí Marco Rubio zase v pátek řekl, že konec války s Íránem je otázka týdnů, nikoli měsíců, a že USA nemusí zahájit pozemní invazi do Íránu, aby dosáhly svých cílů.

Trump odložil útoky na íránské elektrárny. USA však zvažují vyslání dalších vojáků

Server Axios minulý týden napsal, že Trump zvažuje okupaci íránského ostrova Charg, jenž slouží jako exportní terminál pro 90 procent íránského vývozu ropy. Charg leží asi 25 kilometrů od íránského pobřeží. Podle The Washington Post se také diskutuje o operaci v dalších pobřežních oblastech poblíž Hormuzského průlivu s cílem najít a zničit zbraně, které mohou ohrozit komerční a vojenskou lodní dopravu.

Americké ministerstvo obrany zvažuje, že do oblasti Blízkého východu vyšle až 10 tisíc dalších vojáků. Čerstvé síly, které by nejspíše sestávaly z pěchoty a obrněných vozidel, by doplnily zhruba 5 tisíc příslušníků námořní pěchoty a několik tisíc vojáků z elitní 82. výsadkové divize, již byli do oblasti vysláni už dříve. Podle listu Wall Street Journal není jasné, kde přesně na Blízkém východě mají být tyto jednotky nasazeny, je ale pravděpodobné, že budou působit v dosahu Íránu a ostrova Charg.

Nedávné průzkumy veřejného mínění ukázaly, že 62 procent respondentů je rozhodně proti nasazení pozemních jednotek v Íránu, zatímco pro se vyslovilo 12 procent dotázaných.

Za první měsíc současné války na Blízkém východě zemřelo 13 amerických vojáků: šest po pádu letadla v Iráku, šest po útoku bezpilotního letounu na kuvajtský přístav a jeden po útoku na leteckou základnu v Saúdské Arábii. Odvetné údery proti americkým cílům v nejméně sedmi blízkovýchodních zemích pak zranily přes 300 amerických vojáků.

Spojené státy a Izrael zahájily 28. února údery proti Íránu, které zažehly regionální válku. Teherán a jeho spojenci v odvetě začali drony, balistickými střelami a raketami útočit nejen na Izrael a na americké vojenské objekty na Blízkém východě, ale i na civilní cíle včetně ropné infrastruktury v okolních arabských zemích.

17. března 2026
Svěrák byl symbolem komunistického režimu, profitoval z něj, prohlásil Klaus

Bývalý český prezident Václav Klaus na slavnostní premiéře dokumentu Lívia....

Bývalý prezident Václav Klaus zkritizoval herce Zdeňka Svěráka, který v sobotu vystoupil na demonstraci pořádané spolkem Milion chvilek. Prohlásil, že pro někoho jeho typu „byl v posledních dvou...

„Hoďte na ně Orešnik!“ Český dron Jan Žižka nakrkl Rusy, Ukrajinci jsou nadšení

Morjačok. Velitel dronové jednotky Arkan, která působí v Doněcké oblasti v...

Od našich zpravodajů na Ukrajině České drony s optickým vláknem Jan Žižka už prošly ostrým testem na bojišti a ukrajinské jednotky si je nemohou vynachválit. Nedají se zarušit, jsou stabilní a navíc modulární, takže se dají...

Znásilnili ji, po skoku z okna ochrnula. Žena před eutanazií naposledy promluvila

Noelia Castillo

Španělskem hýbe případ ženy, které život připravil těžko představitelná utrpení. Mladá Noelia Castillová ve čtvrtek po dlouhé právní bitvě podstoupila eutanazii. A to kvůli duševním problémům, jež se...

Letnou zaplnil protest proti vládě. Svěrák vyzval k obraně veřejnoprávních médií

Mladík mává vlajkou na střeše budovy na Letenské pláni při probíhající...

Až 250 tisíc lidí zaplnilo v sobotu pražskou Letenskou pláň na demonstraci proti vládě, kterou pořádal spolek Milion chvilek pro demokracii. Řečníci se na pódiu postavili proti snižování obranných...

My chceme maso! Arnolda naolejovali a vystavili, akce v muzeu se zvrhla

Arnold Schwarzenegger pózuje ve Whitney Museum of American Art (1976)

Je kulturistika umění? Můžete se stát sochařem vlastního těla? Přesně před padesáti lety odpovědi na tyto otázky hledalo pozoruhodné umělecké sympozium, jehož hlavní hvězdou se stal Arnold...

